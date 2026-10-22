León XIV supera el cáncer de pulmón y no necesitará tratamiento oncológico adicional

El Vaticano ha confirmado que el papa León XIV no requerirá ningún tipo de terapia médica complementaria tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido recientemente. Las pruebas histológicas y de biología molecular del material extirpado durante la cirugía del Santo Padre. Unos resultados que han ratificado que el adenocarcinoma de pulmón se encontraba totalmente localizado, lo que descarta la necesidad de recurrir a radioterapia o quimioterapia.

El informe médico difundido por la Santa Sede, suscrito por el doctor personal del pontífice, Luigi Carbone, y el responsable del cuadro quirúrgico, Stefano Margaritora, avala la evolución positiva del Santo Padre. En la comunicación oficial se constata que la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho resultó plenamente satisfactoria y que la evaluación oncológica posterior ha despejado cualquier complicación derivada del cuadro clínico.

Pope Leo XIV's doctors have confirmed that the tumor removed on October 13 was a lung adenocarcinoma and that the disease was localized. Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said on Wednesday evening that a subsequent oncological assessment has confirmed that "no… pic.twitter.com/pDotj54H3h — Vatican News (@VaticanNews) October 21, 2026

El pontífice, de 71 años, fue intervenido el pasado 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma, apenas cuarenta y ocho horas después de que él mismo comunicara a los fieles la detección de un nódulo durante el rezo dominical del ángelus. La cirugía duró 90 minutos y se le extrajo el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. En un primer análisis del tejido extirpado el mismo día de la operación, permitió conocer que el nódulo detectado era un tumor maligno. Tras permanecer hospitalizado hasta el pasado sábado en condiciones clínicas definidas como "absolutamente satisfactorias", León XIV regresó a sus dependencias para presidir la oración desde la ventana del Palacio Apostólico, anticipando una vuelta paulatina a sus obligaciones cotidianas.

La confirmación médica coincide además con la reactivación de las audiencias generales de los miércoles, cuya celebración había quedado suspendida la semana pasada a causa de la operación. La imagen de normalidad institucional ofrecida durante la jornada evidencia el restablecimiento del Santo Padre, quien ha transmitido su agradecimiento a los especialistas sanitarios y a las numerosas muestras de afecto recibidas a lo largo de estos días.

Una vez recuperado, esta misma semana, el Papa retoma tranquilamente su actividad habitual. Tras participar en la Audiencia General, y del ángelus del próximo domingo 25 de octubre, sew desplazará a Asís el martes 27 de octubre para conmemorar el 40 aniversario del encuentro interreligioso que celebró San Juan Pablo II allí en 1986.

Con este dictamen favorable, el Vaticano mantiene inalterada la intensa agenda internacional del pontífice, que incluye una gira por Hispanoamérica programada entre el 6 y el 17 de noviembre. El periplo abarcará visitas de Estado y pastorales a Uruguay, Argentina y Perú, en lo que supondrá un despliegue logístico de envergadura con 14 trayectos aéreos, más de cuarenta intervenciones públicas, nueve misas multitudinarias y una exigente parada en la ciudad de Cusco, situada a más de 3.000 metros de altitud.