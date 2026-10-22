Volodimir Zelenski descarta entregar Sloviansk y Kramatorsk: "El riesgo es real"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de manera tajante de que su país no puede renunciar a los bastiones de Sloviansk y Kramatorsk, situados en la provincia de Donetsk. Según ha subrayado el mandatario, una eventual retirada ucraniana de estos enclaves daría vía libre a las tropas rusas para avanzar sin oposición hacia la provincia de Dnipró. "Pueden apoderarse de muchísimas de nuestras ciudades. El riesgo es real", alertó durante una entrevista concedida al podcast británico The Diary of a CEO, insistiendo en que nadie garantiza la seguridad de su nación si ceden más terreno frente a la agresión rusa.

Para Zelenski, entregar estas posiciones representaría un peligro mayúsculo e injustificable para la supervivencia del frente oriental. Ambos municipios constituyen los últimos grandes reductos bajo control de las tropas de Kiev en la región del Donbás, después de que la vecina provincia de Lugansk fuera ocupada íntegramente por Moscú en el verano de 2022. "Si les entregamos nuestras ciudades, el riesgo es enorme (...). Nadie nos garantiza nada (...). Si nos retiramos, ¿dónde quedan las garantías de seguridad?", cuestionó el mandatario, incidiendo en la injusticia que implicaría renunciar a estos baluartes.

Actualmente, las fuerzas rusas dominan entre el 75 y el 85% de Donetsk, lo que convierte a Sloviansk y Kramatorsk en un eje defensivo e industrial imprescindible. Más allá de su peso simbólico y su potente entramado productivo, albergan infraestructuras viarias y ferroviarias vitales para conectar con Járkov y Dnipró. La caída de este cinturón defensivo provocaría el colapso definitivo de la resistencia ucraniana en el este, facilitando el objetivo confeso de Vladimir Putin de someter por completo la cuenca del Donbás.

Zelenski calcula que las tropas invasoras dominan en torno al 18 o 19% del territorio nacional, advirtiendo de que el Kremlin ambiciona capturar ciudades clave como Zaporiyia y Nicolaiv. En un frente que abarca cerca de 1.000 kilómetros, el líder ucraniano remarcó que su país ya plantea una notable concesión al asumir la congelación de las líneas actuales —según expuso recientemente en Fox News— con el fin de avanzar hacia un marco de paz que detenga la invasión.