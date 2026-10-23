Un sueño llamado Venecia y un sueño llamado Europa

He pasado unos días en Venecia. No la había visitado todavía, no había tenido la oportunidad y era uno de esos muchos viajes que uno tiene pendientes, que sabes que vas a hacer pero que, quizá precisamente por esa certeza de que es algo que va a ocurrir, vas dejando para más adelante.

Llegó por fin esa oportunidad o, mejor dicho, esa ocasión y, como se imaginarán aquellos que ya la conozcan, sólo me he arrepentido de no haber ido antes: Venecia es una ciudad bellísima, probablemente la más bella del mundo. Es más, como me decía un buen amigo esta misma semana: "Ella juega en una liga y todas las demás en otra". No se puede explicar mejor.

Pero no vengo a hablarles de lo hermosa que es Venecia –que para eso tengo mi podcast– sino de algo que he pensado sobre ella después de mi vuelta: de cómo toda esa belleza y esa locura que es hacer una ciudad en mitad del mar tienen una cierta cualidad onírica. De hecho, antes incluso de llegar a casa –después de un viaje algo ajetreado, eso sí– tenía ya la sensación de que, más que haber estado en Venecia, había soñado con ella.

Más allá de esa percepción personal, creo que la propia ciudad es el fruto de un sueño: un imposible barroco desarrollado con el tesón de una cultura que supo no ponerse límites y ni siquiera respetó los que le había dado la naturaleza, que alcanzó una riqueza abrumadora cuando parecía condenada a la subsistencia de un poblado de pescadores, que influyó en tierras lejanas a las que se llevó su cultura y su arte, y que también se trajo la cultura y el arte de esas tierras lejanas y los hizo suyos. Una fuerza civilizatoria, que basó la mayor parte de su riqueza en el libre intercambio de bienes, pero que también supo guerrear cuando fue necesario.

Veo a Venecia como un símbolo, un mascarón de proa y una metáfora de Europa, o quizá sea la destilación más pura de lo que ha supuesto el viejo continente para el mundo, para el comercio, el arte, la música o la gastronomía. El lugar que parecía menos indicado resultó aquel en el que todo floreció, en el que se marcaron los cánones, en el que se tendieron los puentes entre la época clásica y la modernidad, entre Oriente, Occidente y, después, América.

Y como la propia Venecia, Europa tiene también un aire decadente, se percibe en ambas que ya pasaron los momentos de gloria, que las mantiene el recuerdo de lo que llegaron a ser y el legado impresionante que esa gloria ha dejado. Casi todo invita al pesimismo, pero quizá haya una pequeña ventana para ser optimistas: si los venecianos lograron crear esa maravilla sobre unas islas minúsculas, si Europa dio lugar a las manifestaciones artísticas más bellas, a los derechos humanos y, en buena medida, a la democracia tal y como la conocemos, quizá nuestro genio no se haya agotado del todo, quizá esta sólo sea otra de esas muchas crisis que hemos acabado superando.