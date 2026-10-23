El Gobierno de Macron plantea suspender TikTok y Snapchat ante el caos en las calles

El Gobierno de Francia estudia suspender temporalmente el acceso a redes sociales como TikTok y Snapchat durante las jornadas de movilización para intentar frenar los saqueos y los actos vandálicos. La propuesta ha abierto un debate político y jurídico sobre los límites de las libertades individuales y la capacidad del Estado para mantener el orden público, después de los episodios de violencia registrados los días 17 y 18 de octubre.

La iniciativa cuenta con el respaldo de varios dirigentes políticos, que consideran que las plataformas digitales facilitan la coordinación de los alborotadores y pueden favorecer la extensión de los disturbios. Sin embargo, la izquierda francesa y especialistas en orden público y derecho digital cuestionan tanto la eficacia de la medida como su encaje legal.

El Gobierno apunta a las redes sociales

Las escenas de violencia urbana y los saqueos registrados en varios puntos de Francia durante las movilizaciones contra el encarecimiento de la vida han llevado al Ejecutivo a estudiar nuevas medidas para contener los incidentes.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, ha abierto la puerta a una posible suspensión temporal de determinadas plataformas. Según el Gobierno, los participantes en los disturbios utilizan mensajes cifrados y aplicaciones como TikTok o Snapchat para organizar los saqueos en tiempo real.

La propuesta se enmarca en un dispositivo de seguridad que también contempla prohibiciones de manifestaciones durante este fin de semana. El Ejecutivo considera que limitar las comunicaciones digitales podría dificultar la coordinación de los actos vandálicos y evitar que las imágenes de los incidentes animen a otras personas a sumarse.

No obstante, el debate se centra en si las redes sociales constituyen un factor determinante en el origen y la propagación de los disturbios o si, por el contrario, son principalmente un instrumento de comunicación utilizado durante las movilizaciones.

Las críticas a la eficacia de la medida

El politólogo Sébastien Roché, especialista en orden público e investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS), cuestiona que una interrupción de las redes permita resolver el problema.

Roché considera que atribuir a estas plataformas un papel decisivo en el estallido de los disturbios supondría realizar un análisis demasiado simplista. Como argumento, recuerda que Francia ya vivió graves episodios de violencia colectiva en momentos en los que las redes sociales no existían.

El experto cita los disturbios de las periferias parisinas de 2005 y las movilizaciones de mayo de 1968 para señalar que la protesta y los estallidos sociales pueden producirse al margen de las herramientas digitales.

Las plataformas permiten difundir información y coordinar acciones con rapidez, pero su ausencia no impediría necesariamente que se produjeran nuevas movilizaciones o actos violentos. Por ello, la utilidad de una suspensión generalizada sigue siendo objeto de controversia.

Entre los defensores de la propuesta destaca Gabriel Attal, ex primer ministro y dirigente del partido del presidente Emmanuel Macron. El político, de 37 años, ha pedido al Ejecutivo que contemple restricciones temporales y selectivas del acceso a determinadas plataformas durante los disturbios.

Attal sostiene que las redes sociales no deben convertirse en puntos de encuentro para los vándalos ni contribuir a reproducir los comportamientos violentos. A su juicio, limitar su uso durante episodios de alteración del orden público podría reducir el denominado efecto manada, por el que otras personas se incorporan a los saqueos al observar lo que sucede en otros lugares.

El excomisario europeo Thierry Breton también ha defendido que las plataformas digitales y las aplicaciones de mensajería pueden facilitar la coordinación de los incidentes y la difusión de imágenes que animen a otros a participar.

Por su parte, Bruno Retailleau, exministro del Interior y dirigente de Los Republicanos, ha planteado que una suspensión sería más sencilla de aplicar si el Gobierno decretara el estado de emergencia. Sin embargo, Emmanuel Macron descarta por el momento recurrir a esa medida excepcional.

La izquierda denuncia una amenaza a la libertad de expresión

La posible interrupción de las redes sociales ha provocado el rechazo de La Francia Insumisa (LFI), principal partido de la izquierda francesa, liderado por Jean-Luc Mélenchon.

La formación considera que la propuesta supone una deriva autoritaria del Ejecutivo y la compara con prácticas propias de regímenes dictatoriales. Sus críticas se centran en el riesgo de que una medida presentada como un instrumento para garantizar la seguridad termine limitando de forma generalizada la libertad de expresión y comunicación.

La controversia enfrenta así dos planteamientos: quienes consideran que el Estado debe disponer de herramientas para dificultar la organización de los disturbios y quienes advierten de que restringir el acceso a plataformas utilizadas por millones de personas puede afectar a derechos fundamentales.

El alcance de la medida también resulta determinante. Una limitación puntual y dirigida a determinadas plataformas plantea cuestiones distintas de una suspensión general del acceso a las redes sociales durante varios días.

El precedente de Nueva Caledonia

Uno de los antecedentes más relevantes se produjo en mayo de 2024, durante los disturbios en Nueva Caledonia, archipiélago francés del Pacífico. En aquel momento, las autoridades ordenaron suspender TikTok después de declarar el estado de emergencia territorial.

El Gobierno justificó la decisión por el supuesto papel de la plataforma en la organización de los alborotadores. Sin embargo, el Consejo de Estado francés declaró posteriormente que la suspensión era ilegal y desproporcionada respecto a la libertad de expresión.

El órgano jurisdiccional dejó abierta la posibilidad de que una medida de este tipo pudiera admitirse en circunstancias excepcionales, siempre que cumpliera requisitos especialmente estrictos.

Este precedente constituye uno de los principales obstáculos jurídicos para la iniciativa que ahora estudia el Ejecutivo. Además de justificar la necesidad de la restricción, las autoridades tendrían que demostrar que la medida resulta proporcionada y compatible con los derechos fundamentales.

Los especialistas en derecho digital también cuestionan su encaje en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (DSA), que establece obligaciones y garantías para las plataformas digitales y su funcionamiento en el mercado comunitario.

Roché considera que los tribunales podrían llegar a aceptar una suspensión limitada a unas horas, pero duda de que una interrupción generalizada obtuviera respaldo judicial.

Por el momento, el debate sigue abierto mientras el Gobierno sopesa cómo responder a los disturbios sin que las medidas de seguridad entren en conflicto con las garantías constitucionales y europeas.