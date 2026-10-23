¿Dónde se refugiará la izquierda?

Ha pasado casi un año desde que Javier Milei lanzó en Davos un solvente alegato contra la izquierda posmoderna. No lo hizo en su tono rockero habitual, sino con un sosegado aplomo: "La ideología woke es el cáncer que hay que extirpar". Muchos asistentes bajaron la cabeza, porque durante años promovieron con ahínco esas ideas. Desde que Milei fue al templo woke a humillarles, todo ha cambiado mucho, y el wokismo se ha derrumbado. De hecho, las calles están ardiendo otra vez. ¿Qué significa todo esto?

Siempre hay que seguir la pista del dinero: los primeros en renegar del wokismo fueron los jefes de las grandes corporaciones. Los mil géneros, la nueva masculinidad y la amputación ideológica de testículos están en plena crisis de popularidad, y la nueva derecha europea crece sin descanso gracias a un discurso que, más que antiwoke, es de sentido común. La izquierda tiene que elegir: abrazarse hasta el último minuto al difunto wokismo, o cambiar a un nuevo escenario otra vez. Para adivinar sus próximos movimientos, conviene echar un vistazo atrás.

La izquierda previa a la Escuela de Frankfurt era la de la lucha obrera, la Segunda Internacional y el marxismo clásico. Estaban preocupados por los oprimidos y los pobres, y para conseguir sus votos, desarrollaron un sistema político muy eficaz para perpetuarlos. A los pobres y a los votos. Pero, con Frankfurt y el postmarxismo, la izquierda empezó a sentirse más cómoda en las universidades que en las minas de carbón, que manchan muchísimo, y se entregaron a la teoría crítica, mientras Marcuse promovía la alianza entre movimientos estudiantiles, feministas y raciales, que quedaban mejor en las fotos que los trabajadores de mono azul llenos de grasa. Entre medias, Foucault dejó un legado interesante, pero equivocado en todo. Quizá por eso fue aplaudido con entusiasmo por el activismo progresista, mientras que Derrida trajo a la izquierda cansada de enredarse en debates intelectuales el bálsamo acomodaticio del relativismo.

En la segunda mitad del siglo XX, los socialistas europeos dieron carpetazo al marxismo para abrazar la tercera vía, una autopista a ningún lugar. Con el cambio de siglo, la izquierda rescató a Gramsci para configurar su estrategia de hegemonía cultural. Comenzaron denunciando que las élites controlaban la ideología a través de la educación y los medios, y terminaron convirtiéndose ellos mismos en las élites. Con ese altavoz, desde Hollywood hasta el último periódico local, y tras un largo proceso de borrado de la identidad cristiana de Occidente, socavando la familia, la tradición y el derecho a la vida, llegó la desafección por el socialismo de tercera vía. Necesitaron entonces llenar su depósito ideológico con algo que pudiera ocupar ese lugar. En vez de buscar en la vida real, buscaron en la fábrica de unicornios de la investigación académica, y se enamoraron de Judith Butler y sus teorías queer, y de Simone de Beauvoir y su feminismo averiado. Con el control de medios y cultura, solo necesitaron una o dos décadas para levantar su ejército de lucha identitaria.

Si no ocurre algo extraordinario –una guerra, un gran atentado, una pandemia–, mi pronóstico sigue siendo que el wokismo terminará de extinguirse velozmente, como se extinguió el pánico malthusiano del siglo XX. La pregunta es: ¿hacia dónde se moverá ahora la izquierda?

Tal vez decidan apostar por una economía postcapitalista, dando la murga con la renta básica o con el cooperativismo digital. O quizá establezcan un nuevo discurso contra las desigualdades, para defender al ciudadano contra el poder de las grandes tecnológicas. Si bien esa lucha tiene poco futuro, porque el poder que pedía antaño Gramsci en buena parte ahora está en manos de esas tecnológicas, que se pondrán de mal humor cuando algún político proponga nuevas regulaciones, o la creación de algoritmos de propiedad pública. Y están en ello: eso es lo que asoma tras los intentos de la UE de regular la IA. Ya se ha empezado a hablar de la necesidad de crear redes sociales y sistemas de IA de propiedad estatal.

Hay una minúscula posibilidad de que la izquierda vuelva a ser sindical y trate de recuperar el voto obrero, azuzando un nuevo ludismo contra la IA. Pero ahora que los líderes de izquierda son más elitistas, dogmáticos y arrogantes que nunca, es difícil que puedan convencer a las clases trabajadoras sobre lo que ocurre en sus propios trabajos.

En cuanto a la deriva propalestina, mientras no se fumiguen ideológicamente los campus universitarios, me temo que los judíos solo podrán encontrar como aliado fiable a la derecha conservadora.

La duda es el ambientalismo. Si bien la gente parece estar bastante harta de que los políticos terminen haciendo pagar al ciudadano occidental lo que los comunistas chinos se niegan a pagar, la idea del cambio climático es una de las sugestiones ideológicas que más se ha popularizado. Y la derecha ha sido incapaz de formar un sólido discurso conservacionista como alternativa.

Y, por último, si la izquierda pretende seguir empeñada en su camino queer, la deriva podría llevarles a equiparar los derechos humanos a los de la naturaleza en general, y de los animales en particular. Buscarán la manera de deshumanizar definitivamente al hombre. Por desgracia, eso es algo que podría entusiasmar a los socialdemócratas y populares europeos que, por lo demás, están preparándose para volver a ser antiamericanos y wokistas durante al menos cuatro años, porque son especialistas en llegar tarde a las fiestas progres y siempre son los últimos en largarse de allí.

Y todo esto, por supuesto, en lo que respecta a la izquierda. Pedro Sánchez es otra cosa.