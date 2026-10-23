Paris, Milán, un mismo combate: ¡Dejad que Putin machaque a Ucrania!

Zahar Prilepin es un ideólogo con el cerebro hipertrofiado por el Russkiy Mir. Ese mundo ruso putiniano que no conoce fronteras y justifica guerras. En 2017 se fue a pegar tiros al Donbás. A matar ucranianos. Unos años después, en justa reciprocidad, el Servicio Secreto de Ucrania le preparó un atentado que lo dejó malherido. Les traduzco el texto que publicó en su canal de Telegram el 17 de octubre:

"París, al igual que otras capitales de la Unión Europea, nos combate utilizando como carne de cañón a los ucranianos. ¿Por qué no combatimos a París utilizando a estos manifestantes?... Una auténtica guerrilla en las ciudades francesas, con asesinatos de policías y funcionarios franceses, no solo sería una respuesta digna, sino también una forma eficaz de poner fin al asesinato de rusos con armas francesas".

Un vídeo acompaña al delirio homicida del amigo de Putin. Son imágenes de una turba entrando violentamente en el Ayuntamiento de Marsella. Hay algo que llama la atención: esos asaltantes son en su mayoría tan blancos como la beurre de Bordeaux.

Las protestas masivas en Francia, y también en Italia, no están protagonizadas por esos hijos de emigrantes de segunda o tercera generación que viven en los barrios de la periferia de las grandes ciudades. Estos se dedican al pillaje. Si dirigimos (o dirigen) nuestra atención al comercio asaltado o al coche en llamas, si reducimos el análisis a unos musulmanes que van a acabar con Europa, perderemos de vista el objetivo de esas manifestaciones. Los convocantes no lo ocultan. Está a la vista en sus pancartas ("Soldi alla scuola non alla guerra") y en sus manifiestos: no a los gastos militares; dejad de enviar nuestro dinero a Ucrania.

Si ponemos el foco en las banlieues, no veremos a Jean-Luc Mélenchon, el líder de La Francia Insumisa. "Mélenchon quiere a Le Pen en el poder porque fantasea con la confrontación revolucionaria que seguiría, su Gran Noche insurreccional —afirma el estratega político Jean-Stéphane Gourevitch—. Esa es la lógica que La Francia Insumisa ha estado siguiendo: cuanto peor sea la crisis, mejores serán las condiciones para una ruptura con el sistema".

Los mensajes de organizaciones comunistas son reproducidos por la prensa en España sin darle contexto al lector: "La Oposición Estudiantil Alternativa (OSA), en un mensaje difundido en redes sociales, reclama que los 13.000 millones de euros destinados al rearme y al gasto militar se inviertan en educación". La OSA y su versión universitaria, Cambiare Rotta, son parte de Red Comunista. Lo mismo ocurre en Francia. Uno de los líderes estudiantiles es el coordinador político del Movimiento de Jóvenes Comunistas de Francia. Explica los motivos de las manifestaciones: "Por un lado, están los jóvenes que desean vivir con dignidad, estudiar, trabajar y construir el país en el que quieren vivir. Por otro, un gobierno sumiso al capital, dispuesto a hacer cualquier sacrificio para financiar la guerra".

En Italia, a las manifestaciones estudiantiles del 16 de octubre les siguieron las convocadas desde las redes sociales por agentes anónimos que provocaron los disturbios en el centro de Milán. Un grupo denominado Italia in Piazza 17 señaló el motivo de las protestas: "Nuestro dinero se gasta en armas y soldados, mientras que las familias disponen de cada vez menos para vivir".

Unos días antes, el 14 de octubre, la primera ministra Giorgia Meloni había pronunciado un importante discurso en el Parlamento:

"En mi opinión, el apoyo a Ucrania no es una alternativa a la paz: es lo que la hace posible… Si Ucrania dejara mañana de defenderse, como muchos desean o proponen, no tendríamos paz. Entonces estaríamos hablando de la ocupación de una nación europea y del regreso del imperialismo de tipo soviético que Europa sufrió durante medio siglo... No echo de menos el Muro de Berlín y nadie me convencerá de que la rendición de quienes defienden su libertad pueda llamarse paz".

Después, la violencia se desató en Milán.

Un último apunte. La Coordinadora de Jóvenes Socialistas es uno de los grupos de ultraizquierda que acampan en Sol. Quizá por esa atracción que produce el mal, algunos medios de comunicación les han dedicado reportajes –El auge de las banderas rojas– en los que aparecen con sus mejores galas de facinerosos. Miren su logo: es un semicírculo blanco con un triángulo rojo que lo penetra. Coincide con el de la Red Comunista italiana. Y ahora fíjense en el de una organización denominada Tricontinental Institute for Social Research: es el mismo.

La Tricontinental está financiada por Neville Roy Singham, un magnate tecnológico que vive en Shanghái y está acusado de trabajar para el Partido Comunista de China. El pasado mes de julio, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes lo acusaba de "sembrar el caos y la división en los Estados Unidos".

Rusia, Irán, China… no viven en las banlieues. "Lo que me importa es que Europa no esté desorganizada, que no se exponga ante quienes tienen interés en avivar las divisiones y que hable con una sola voz. Porque una Europa dividida da una imagen infantil de sí misma, y ese es el único regalo que no podemos hacerle a Moscú".

Giorgia Meloni (discurso en el Parlamento de Italia, 14 de octubre).