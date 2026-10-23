Un muerto y cuatro heridos en un tiroteo cerca de París que se investiga como ataque terrorista

Un tiroteo masivo registrado este viernes en la localidad francesa de Trappes, ubicada a unos 30 kilómetros al suroeste de París, ha dejado un balance provisional de al menos una persona muerta y cuatro heridas de diversa consideración. El ataque se produjo a plena luz del día, sobre las 10:30 horas, cuando un hombre armado con un subfusil o metralleta irrumpió en la vía pública y comenzó a disparar ráfagas de tiros de forma indiscriminada contra los transeúntes que circulaban por varios puntos del municipio del departamento de Yvelines.

La acción del agresor desató el pánico en la zona y obligó a los vecinos a buscar refugio de inmediato mientras se sucedían las detonaciones.

Los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad se desplazaron con rapidez hasta el lugar para atender a las víctimas, algunas de las cuales presentan múltiples impactos de bala en sus cuerpos. El diputado del departamento de Yvelines, Laurent Mazaury, explicó a la cadena de televisión BFMTV que el prefecto le había confirmado el fallecimiento de uno de los transeúntes y la gravedad de las lesiones sufridas por el resto de los afectados.

Pocos momentos después de iniciarse el dispositivo policial, los agentes lograron neutralizar y detener al presunto autor de los disparos, según ha ratificado el primer ministro francés, Jean Lecornu. En estos momentos, las autoridades e investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis para esclarecer las motivaciones del crimen, evaluando con rigor si el suceso está vinculado con un acto de terrorismo o si responde a otra causa criminal.