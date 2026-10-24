Detenido un hombre por el incendio que ha destrozado el Nido del Águila de Adolf Hitler

La Policía de Baviera ha arrestado a un sospechoso en relación con el fuego desatado en el complejo de Kehlsteinhaus, conocido popularmente como el Nido del Águila. Este histórico enclave, erigido durante el Tercer Reich en los Alpes bávaros para agasajar a mandatarios extranjeros por parte de Adolf Hitler y la cúpula nazi, ha sufrido daños catastróficos como consecuencia de un fuego presuntamente intencionado.

El suceso se originó el viernes por la noche, alrededor de las 21:15, hora local. La gran altitud a la que se ubica la edificación —a unos 1.834 metros sobre el nivel del mar— y las complejas condiciones orográficas dificultaron de forma notable la llegada y despliegue de los servicios de emergencia. Más de 200 efectivos de extinción se desplazaron hasta la cumbre para combatir el avance del fuego, cuyos trabajos de control y enfriamiento se han prolongado durante horas. A pesar de la virulencia del suceso, las autoridades han confirmado que no se han registrado heridos.

Las fuerzas de seguridad bávaras comunicaron la apertura formal de diligencias penales. "Una persona sospechosa ha sido detenida de forma provisional. La Policía Criminal de Traunstein ha asumido las investigaciones sobre la causa del incendio", señalaron fuentes policiales a través de un comunicado oficial. Por el momento, los investigadores evitan hacer hipótesis sobre el móvil del sospechoso, aunque la principal línea de trabajo apunta a un acto deliberado.

El impacto material sobre el inmueble parece definitivo. Un portavoz de las fuerzas del orden explicó al diario alemán Bild el desolador panorama tras el siniestro: "Está en gran parte dañado. No parece que la casa se vaya a poder salvar". Diversas grabaciones difundidas en medios locales mostraban cómo las llamas envolvían por completo la estructura alpina, reduciendo a cenizas gran parte de sus dependencias históricas.

Concluido en 1938 en las cercanías de Múnich, el enclave sirvió como un destacado punto de representación política del nacionalsocialismo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1952, las instalaciones operaban como restaurante de montaña y albergaban una exposición histórica permanente dedicada a documentar y divulgar las atrocidades del totalitarismo nazi, constituyendo un elemento central de la memoria de las víctimas y de la concienciación frente a los crímenes del régimen nazi.