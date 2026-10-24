Detienen al cerebro de las protestas en Italia: un joven marroquí con una peculiar estrategia de convocatoria

Las autoridades italianas han detenido en Milán a Youssef Siher, un joven de 22 años de origen marroquí, acusado de ser el presunto "cerebro" informático e instigador de las violentas protestas juveniles que han sacudido al país. La operación fue confirmada directamente por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, en el marco de un fuerte despliegue policial para contener los disturbios callejeros.

El arresto se produjo tras una intensa investigación sobre el "Movimiento 17 Octubre", una plataforma digital que utilizaba las redes sociales para coordinar altercados en las principales ciudades italianas.

El perfil del detenido

Siher, un estudiante de Ciencias Políticas en Milán que trabajaba en el sector de la inteligencia artificial, administraba una cuenta de Instagram con cerca de 45.000 seguidores. Según la fiscalía, utilizaba este canal para organizar de forma anónima acciones de guerrilla urbana.

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Su modus operandi para convocar a los manifestantes es una estrategia similar a la de las fiestas ilegales (raves), manteniendo en secreto los puntos de encuentro definitivos hasta el último minuto para burlar los operativos de la policía.

Desde el Gobierno italiano aseguran que Siher mantiene vínculos con "ambientes radicales". El ministro de Defensa, Guido Crosetto, ironizó sobre su estatus comentando que no se trata de un joven marginado, sino de alguien muy bien relacionado que se codeaba con la élite intelectual italiana.

A pesar de que Siher publicó un mensaje cancelando las protestas oficiales debido a la presión policial, el sábado se vivieron escenarios convulsos en diversos puntos como Milán, Turin y Roma.