El sospechoso de incendiar el 'Nido del Águila' de Hitler podría tener problemas mentales

El sospechoso detenido como presunto autor del incendio del lugar conocido popularmente como el 'Nido del Águila' de Adolf Hitler, en los Alpes bávaros, podría tener problemas mentales, han afirmado este sábado los investigadores, mientras que las autoridades se han comprometido a reconstruir el edificio, donde funcionaba un albergue de montaña.

Hay "indicios concretos de posibles trastornos psíquicos en el acusado", dijo en una rueda de prensa en Berchtesgaden (sur), cerca del lugar de los hechos, el fiscal Rainer Vietze.

El hombre, de nacionalidad alemana y 33 años, fue detenido por la policía, que había acudido al lugar por el incendio del edificio conocido oficialmente como Kehlsteinhaus, cuando trataba de abandonarlo a bordo de una motocicleta sin matrícula.

Vietze explicó que probablemente haya que partir de una responsabilidad penal disminuida del acusado, aunque también se explora la posibilidad de una motivación política para el incendio del edificio, que se hizo famoso al servir de escenario a numerosas películas de Hollywood sobre los nazis.

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Las llamas han destruido casi por completo el chalé, pues el difícil acceso -está situado a más de 1.800 metros de altura- dificultó las labores de apagado, con lo que los daños se cifran en millones de euros.

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, afirmó en la rueda de prensa que el Kehlsteinhaus "no quedará en ningún caso reducido a una ruina" y prometió que el 'Land', que es titular del inmueble, lo reconstruirá.

"Es importante que sigamos trabajando por la memoria", dijo Herrmann, sobre el edificio, en el que una exposición permanente recordaba su función de lugar de retiro en el que los jerarcas nazis recibían a invitados extranjeros.

Desde 1952, el Kehlsteinhaus funcionaba como restaurante y albergue de montaña durante la temporada veraniega y estaba catalogado como patrimonio histórico, como parte de la cultura del recuerdo de los crímenes del nazismo.