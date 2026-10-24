Miles de jóvenes protestan en Italia por los altos precios y el despliegue policial de Meloni

Miles de personas, en su mayoría jóvenes, empezaron este sábado una manifestación en varias ciudades de Italia como la capital, Milán (norte), Turín o Roma para protestar contra el encarecimiento de la vida y por el amplio dispositivo policial desplegado por las autoridades.

👥Roma, diverse centinaia di giovani in corteo su via Cavour con slogan contro forze dell'ordine, guerra e governo Meloni. Respinti dalla polizia in via degli Annibaldi, si dirigono verso via del Colosseo. Nessun incidente. Video di "𝕍𝕚𝕖𝕨 𝕠𝕗 𝕀𝕥𝕒𝕝𝕪". pic.twitter.com/IthLuHqhwc — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) October 24, 2026

Los asistentes desfilaron coreando consignas como "Meloni vaffanculo" (que se traduce como "vete a tomar por culo") y "somos todos antifascistas".

Entre las reivindicaciones hubo denuncias contra el alto precio de los alquileres y por unas condiciones que consideran inadmisibles en Milán, la capital económica del país.

The unrest in Italy has now spread to Turin. Footage shows protesters clashing with police officers, who can be seen striking people with batons. Yet another major European city witnessing disorder on its streets. And the situation appears to be escalating.… — Ben Graham (@BenGrahamUK) October 24, 2026

"Hoy protestamos contra el encarecimiento de la vida y contra un Gobierno que destina dinero a las armas, pero no a la educación, a los barrios periféricos ni a la gente que realmente necesita ayuda", declaró Davide, un estudiante de 23 años.

El joven criticó también la presencia policial y aseguró que Milán es este sábado "una ciudad totalmente militarizada":

"La presencia de la policía hoy nos hace entender cómo interpreta el Gobierno el malestar de la población (...) La única respuesta que el Gobierno de Meloni es capaz de dar a las protestas, a los movimientos sociales y al malestar de la gente es esta", afirmó.

En esa misma línea, Michele, otro de los estudiantes congregados, lamentó el rumbo político del país y la "falta de alternativas".

"Estoy aquí para protestar contra el Gobierno italiano y todas sus políticas de este año. El país vive una situación de parálisis política, con movimientos de extrema derecha, o aún más radicales, en el poder", denunció.

La movilización se produce una semana después de los violentos disturbios que tuvieron lugar en el centro de la ciudad, con saqueos en tiendas y que han obligado a las autoridades a reforzar la seguridad.

El centro de Milán permanece completamente blindado con 1.400 efectivos de seguridad, entre ellos 500 militares de la brigada Folgore desplegados por Giorgia Meloni.

Milán, Italia, soldados patrullan ahora las calles ante nuevas protestas. Tras los graves disturbios de la semana pasada, el Gobierno italiano despliega al ejército para mantener el orden. Las políticas de inmigración descontrolada y el progresismo han convertido la capital de… — Alerta Global (@AlertaGlobal24H) October 24, 2026

La marcha comenzó en la zona de Lanza, junto al Castillo Sforzesco, y avanzó en dirección a la periferia.