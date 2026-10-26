Terremoto histórico para los Balcanes con vuelco en Serbia: el movimiento estudiantil expulsa del poder a Vučić

En una jornada electoral sin precedentes que marca el fin de una era, el movimiento estudiantil de Serbia ha logrado una victoria histórica en las elecciones parlamentarias, poniendo fin a 12 años de dominio político del líder populista Aleksandar Vučić.

Las calles de Belgrado y de las principales ciudades del país se han inundado de ciudadanos celebrando al grito de "¡Aleksandar se ha ido!", tras una noche en la que el propio mandatario compareció públicamente para admitir la derrota de su formación.

Una movilización masiva y sin precedentes

De acuerdo con los datos de la Comisión Electoral, los comicios registraron una participación histórica del 69.1% de los 6.4 millones de ciudadanos convocados a las urnas. Esta masiva afluencia representa el nivel de participación más alto en el país balcánico desde la desintegración de Yugoslavia en 1992, legitimando el profundo deseo de cambio de la sociedad serbia.

Según las proyecciones informadas por el propio Vučić durante su comparecencia, la plataforma ganadora, denominada "Lista Estudiantil", obtendrá entre 135 y 140 escaños en el Parlamento de 250 asientos, asegurándose la mayoría absoluta. Por su parte, el gobernante Partido Progresista Serbio (SNS) sufrió un duro golpe al quedar relegado a unos 105 escaños.

El detonante: Novi Sad y la lucha contra la corrupción

La erosión del régimen de Vučić se aceleró drásticamente a raíz de la tragedia ocurrida en la estación de tren de Novi Sad, donde el desplome de una marquesina de hormigón provocó la muerte de 16 personas. El trágico suceso desencadenó una oleada de protestas juveniles masivas que culparon directamente al amiguismo, la falta de transparencia y la corrupción de alto nivel en las obras de renovación pública.

Lo que comenzó como una ocupación de facultades universitarias y asambleas estudiantiles se transformó en un movimiento transversal capaz de aglutinar el descontento de todo el país. Lejos de las estructuras de los partidos tradicionales, la "Lista Estudiantil" estructuró su campaña en base a una candidatura civil compuesta por 250 profesionales de diversos ámbitos —incluyendo médicos, profesores universitarios, actores, agricultores y deportistas— comprometidos con 11 principios éticos fundamentales. Entre sus integrantes destaca el histórico exbaloncestista Dejan Bodiroga, actual presidente de la Euroliga, quien celebró el triunfo afirmando que "La juventud ha ganado la libertad para el país".

El principal rostro de la papeleta electoral del movimiento y cardiólogo de profesión, Ilija Srdanović, se dirigió emocionado a la nación proclamando el inicio de una nueva etapa: "Esta noche ha ganado Serbia. Desde hoy, el país será civilizado, libre y mejor". Srdanović, quien ha rechazado definirse como un político tradicional debido a la naturaleza horizontal y sin jerarquías del movimiento, aseguró a la BBC que el objetivo prioritario del nuevo gobierno será "liberar al país de la tiranía" y erradicar la corrupción institucionalizada.

El fin de la era Vučić y la reacción internacional

Aleksandar Vučić, quien recientemente había renunciado a la presidencia del país para encabezar la campaña parlamentaria con la meta de regresar al cargo de primer ministro, asumió los resultados en el cuartel general del SNS, aunque atribuyó su declive a supuestas campañas de medios independientes e injerencias externas occidentales.

El vuelco electoral ha sido calificado por analistas políticos de la Universidad de Belgrado como un terremoto histórico para los Balcanes Occidentales, al instaurar una élite política completamente renovada. Tras confirmarse el resultado, representantes de la Unión Europea han manifestado su disposición para trabajar de inmediato con el nuevo legislativo serbio en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el Estado de derecho y la libertad de prensa. El nuevo ejecutivo civil liderado por el movimiento juvenil enfrentará ahora el reto de gobernar y estabilizar la economía, manteniendo el complejo equilibrio geopolítico característico de la región con Bruselas, Moscú y Pekín.