Lluvia de drones sobre Rusia: Putin cifra en más de 1.200 los aparatos derribados

Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves el derribo de más de 1.200 drones lanzados por el Ejército de Ucrania, la cifra más alta desde el estallido de la guerra a causa de la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 1.214 aparatos aéreos no tripulados sobre varias regiones del país, entre ellas la de Moscú, tras lo que el alcalde de la capital, Sergei Sobianin, ha especificado que un total de 613 fueron lanzados contra esta región, confirmando el derribo de 231 en los alrededores de la ciudad.

Por otra parte, la cartera ha reivindicado nuevos ataques con drones contra "infraestructura portuaria" y "buques" en Ucrania, incluido uno contra una embarcación que "transportaba una carga militar y de doble uso para las Fuerzas Armadas".

La Fuerza Aérea ucraniana ha manifestado que durante la noche ha derribado 97 de los 112 drones lanzados por las tropas rusas, al tiempo que ha confirmado impactos en siete puntos del país, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños a causa de esta oleada de ataques.