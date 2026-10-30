Golpe de estado judicial en Polonia: la policía rodea el Tribunal Constitucional

La Policía ha desplegado un dispositivo de seguridad este viernes por la noche alrededor de la sede del Tribunal Constitucional de Polonia, en Varsovia, en medio de una crisis institucional que enfrenta al primer ministro, Donald Tusk, con el presidente del país, Karol Nawrocki, y el líder del partido Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski.

El enfrentamiento gira en torno a la composición de la corte y al nombramiento de seis jueces propuestos por el Parlamento. La tensión se ha intensificado después de que la agencia oficial de noticias polaca PAP informara de la suspensión durante un mes del presidente del Tribunal, Bogdan Swieczkowski, y de su adjunto, Bartlomiej Sochanski.

El conflicto por el nombramiento de los jueces

La disputa comenzó a principios de año, cuando Nawrocki se negó a tomar juramento a tres de los seis jueces elegidos por el Parlamento. Posteriormente, el presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Swieczkowski, rechazó que los magistrados designados por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones.

Este viernes, según informó PAP, Swieczkowski y Sochanski fueron suspendidos durante un mes por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska. Sus nombres también desaparecieron de la página web oficial del Tribunal.

La institución reaccionó poco después en sus redes sociales. En un comunicado, denunció que su página había sido objeto de una "toma ilegal" y sostuvo que Korwin-Piotrowska no representa al Tribunal Constitucional. Además, advirtió de que quienes participen en esas actuaciones podrían estar "cometiendo el delito de golpe de Estado" contra el sistema judicial polaco.

Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w… — Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 30, 2026

La portavoz del tribunal, Weronika Scibor, dijo en Telewizja Republika que agentes del SOP accedieron al edificio por la puerta que lo comunica con la Cancillería del Primer Ministro, ordenaron salir a dos guardias y entraron acompañados de siete personas elegidas por el Sejm como jueces. Según Scibor, a Sochanski no se le permitió entrar en el edificio.

Además, Onet recoge que los jueces que toman el control del Tribunal planean convocar la Asamblea General el 3 de noviembre para aprobar el presupuesto de la institución. La falta de aprobación de ese documento fue el motivo por el que el Gobierno no asignó fondos al Tribunal para el siguiente año.

Tusk defiende la restauración del Estado de Derecho

El primer ministro, Donald Tusk, se pronunció sobre la crisis a través de las redes sociales. Afirmó que la restauración del Estado de Derecho "es un deber" y defendió las medidas emprendidas por su Gobierno. "Tras años de arbitrariedad", ha comenzado "un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida", señaló Tusk, quien añadió que "no hay otro camino".

Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026

El expresidente Andrzej Duda acusó a Tusk y a su entorno de haber agredido brutalmente a un órgano constitucional del Estado y de recurrir a la fuerza porque no saben ganar por vías democráticas.

Art. 128. - [Zamach na konstytucyjny organ RP] - Kodeks karny. § 1. Kto, w celu usunięcia przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 30, 2026

Dispositivo policial y detenciones

La disputa política se ha trasladado también a las inmediaciones de la sede judicial. La Policía de Varsovia confirmó la detención de tres personas que intentaron entrar en el edificio y anunció un dispositivo para responder a los "comportamientos agresivos". Según la Policía, un grupo de personas estaba intentando romper la valla que protege el recinto.

🚨 Policjanci zatrzymali trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego.

Czynności procesowe z zatrzymanymi prowadzone będą w kierunku art. 193 k.k. Funkcjonariusze prowadzą działania mające na celu przywrócenie porządku i… — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 30, 2026

La Policía justificó su presencia en una petición del fiscal general, que solicitó prestar especial atención a la seguridad del Tribunal por las protestas en curso, y en una carta de un juez del Rribunal que advertía de posibles amenazas para la vida y la salud de jueces y empleados y del riesgo de alteración del orden público. Más tarde, la Policía avisó de que las personas no autorizadas que accedan al recinto serán tratadas como intrusos.

🔴 #AHORA | Más vehículos policiales se dirigen hacia el Tribunal Constitucional en Varsovia, en medio de una creciente tensión política. Polonia atraviesa una de las noches de mayor incertidumbre institucional de su historia reciente. pic.twitter.com/3ikTYY4QeX — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 30, 2026

Swieczkowski intenta entrar en la sede

El presidente del Tribunal llegó a la sede pasadas las 20:15 y exigió entrar como presidente del órgano. Según la crónica de Onet, algunos de los presentes intentaron abrir la puerta con ayuda de un cerrajero y de una amoladora, llegando a cortar la cadena que la cerraba, pero los agentes no permitieron el paso a Swieczkowski, que intentó acceder con una tarjeta de identificación.

Así están cortando la cadena en la puerta del Tribunal Constitucional en Polonia mientras la policía bloquea el acceso al Presidente del Tribunal Constitucional. pic.twitter.com/uV23MFPSOk — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 30, 2026

El magistrado afirmó que la Policía participa en un delito y calificó a Korwin-Piotrowska de usurpadora. Sin embargo, pidió no enfrentarse a los agentes, anunció que volverá a la sede con el presidente Nawrocki y aseguró que mañana acudirán todos los jueces que considera legítimos. Hacia las 21:00 abandonó el lugar.

Ante la sede se concentraron políticos de PiS y de Confederación, entre ellos Kaczynski, Antoni Macierewicz, Piotr Glinski, Slawomir Mentzen y Grzegorz Braun, junto a manifestantes que cantaron el himno nacional y corearon consignas contra el Gobierno. Kaczynski estuvo en primera línea e intentó acceder al recinto, pero la Policía no le dejó entrar, como tampoco a Macierewicz. Este calificó la actuación policial de crimen contra la nación, y el activista Robert Bakiewicz la comparó con la ZOMO.

Por su parte, Anna Maria Zukowska, diputada del Sejm, criticó en las redes sociales la decisión de tomar el poder del Tribunal Constitucional por la fuerza.

Instytucje w porządku konstytucyjnym to nie budynki. Instytucje to filary państwa. Polskie Państwo Podziemne mogło istnieć i działać sprawnie właśnie dzięki temu, że było powszechnie przez naród oraz społeczność międzynarodową uznawane. Istniało pomimo budynków. Bez… pic.twitter.com/4fFdhouqPZ — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ (@AM_Zukowska) October 30, 2026

Nawrocki regresa de su viaje a Senegal

La crisis ha llevado al presidente polaco a modificar su agenda. Karol Nawrocki ha suspendido su viaje a Senegal y ha anunciado que regresará a Polonia. "En un momento así, el presidente debe estar en Polonia", manifestó. Su aterrizaje se ha producido alrededor de las 21:40.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026

Según el jefe de su gabinete, Pawel Szefernaker, se reunirá nada más llegar con el primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapinski, quien expresó en un comunicado nocturno su máxima indignación y su fuerte objeción por el envío de policías a la sede, por impedir la entrada del vicepresidente del Tribunal y por el "reglamento" emitido.

Por su parte, Jaroslaw Kaczynski, líder de Ley y Justicia y antiguo primer ministro, acusó a los "servicios de Tusk" de estar detrás de un "atentado" contra el Tribunal Constitucional. También calificó lo ocurrido de un caso sin precedentes a "escala mundial". Kaczynski elevó el tono de sus críticas y advirtió de las consecuencias que, a su juicio, puede tener la actuación del Gobierno.

"A partir de hoy, Polonia se convierte en un Estado policial, y de ahí ya hay un camino directo al autoritarismo, y luego al totalitarismo. El Tribunal es la garantía de nuestra libertad y soberanía. El pisoteo del derecho por parte de Tusk no tiene límites", afirmó.

Zamach na Trybunał Konstytucyjny❗️

Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału❗️ To pierwszy taki przypadek w skali światowej. Od dzisiaj Polska staje się państwem policyjnym, a od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu. Zalecenia Niemca Bachmanna są… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 30, 2026

El embajador de Polonia en China, Jakub Kumoch, anunció su dimisión al considerar que, en vista de lo ocurrido en el país, no le era posible seguir ejerciendo el cargo.