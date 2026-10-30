La política alemana ha sufrido un terremoto en las últimas horas. La polémica gira en torno al miedo que provoca el extremismo de una facción pro-Hamás –el grupo terrorista palestino que controla la Franja de Gaza– que hay en el seno interno de Die Linke (La Izquierda), el principal partido de extrema izquierda alemana junto a Los Verdes. Un miedo que alcanza a algunos de los principales dirigentes de la formación.

El centro de la polémica es Elif Eralp, candidata de Die Linke a dirigir Berlín y una de las figuras llamadas a encabezar el próximo Ejecutivo local. Según ha publicado Der Spiegel, la dirigente expresó temor por su seguridad y la de su marido ante personas de ese entorno. La revelación procede de anotaciones internas que acompañaban, por error, la versión autorizada de una entrevista.

El encuentro con el semanario se celebró el lunes en el Parlamento regional berlinés. Después, el equipo de Eralp remitió a la redacción el texto revisado para autorizar las declaraciones, una práctica habitual en Alemania. Pero el documento conservaba comentarios de trabajo de la política y de su oficina. Entre ellos figuraba una instrucción para retirar la pregunta sobre Ibrahim Ibrahim y la respuesta correspondiente.

En una de esas notas, Eralp escribió: "Hay un PROBLEMA". Después explicó que no quería "mencionar nombres concretos", porque "él tiene miedo de esa gente –el marido de Eralp– y yo también". La frase aludía, según Der Spiegel, a Ibrahim Ibrahim, activista propalestino señalado por sus vínculos con el entorno de Hamás y del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), organización considerada terrorista por la Unión Europea.

La anotación también explicaba el temor a señalar públicamente a personas concretas. "El LKA dijo entonces que recomendaban no mencionar nunca nombres concretos", escribió Eralp, en referencia a la policía criminal regional. Y añadió: "Entonces se trataba de crimen organizado. Ahora se trata de gente con contactos con Hamás. No puedo ponerme a mí misma y a mi familia en peligro por Der Spiegel. ¿Cancelamos toda la entrevista?".

El nombre de Ibrahim no era casual. Algunos medios alemanes publicaron que esta persona había estado en septiembre en la fiesta electoral de Die Linke en el barrio multicultural de Neukölln tras los comicios en la ciudad-estado federal de Berlín. La presencia de estos extremistas en actos de Die Linke ha sido muy debatida y ha generado una importante controversia en Alemania durante las últimas semanas.

Tras la publicación de esta noticia, Eralp ha evitado entrar en el fondo del asunto y se ha limitado a decir que las anotaciones son "contenidos privados e internos". Ha prometido garantizar la seguridad de todos los berlineses y combatir "con todos los medios a mi alcance" el crimen organizado, la violencia y el terrorismo, pero las anotaciones sobre su miedo a la facción pro-Hamás de su propio partido generan importantes dudas.