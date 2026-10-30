¿Qué ha pasado en Polonia? Claves del golpe de estado judicial

Una crisis latente durante meses ha estallado de forma definitiva en Varsovia. La Policía de Polonia ha rodeado este viernes por la noche la sede del Tribunal Constitucional en respuesta a un choque institucional de máxima gravedad que enfrenta al primer ministro, Donald Tusk, con sus dos grandes rivales políticos: el líder del partido Ley y Justicia (PiS), Jarosław Kaczyński, y el actual presidente del país, Karol Nawrocki.

La chispa saltó cuando la agencia oficial de noticias polaca PAP informó de que el presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, y su vicepresidente, Bartłomiej Sochanski, habían sido suspendidos de sus funciones durante un mes por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, haciendo que sus perfiles desaparecieran de la web oficial de la institución.

Los motivos para apartarles, según medios locales, se deben, por un lado, al bloqueo presupuestario, al impedir la correcta convocatoria de la Asamblea General del Tribunal para aprobar el proyecto de presupuesto de la institución de cara a 2027 con la participación de todos los magistrados; y, por otro, a la manipulación de casos, al haber designado tribunales para conocer los casos de forma "arbitraria e irregular", omitiendo deliberadamente a los jueces debidamente elegidos por la nueva mayoría parlamentaria.

Poco después de este anuncio, la página web oficial del tribunal dejó de funcionar, mientras el entorno de Święczkowski denunciaba un "hackeo" y calificaba la acción de "delito de golpe de Estado".

Tensión en las calles: perímetro policial y detenciones

La situación en el exterior de la sede escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento físico. La Jefatura de Policía de Varsovia desplegó un amplio dispositivo de seguridad —amparado en una petición de la jueza Korwin-Piotrowska ante el riesgo para la vida, la salud y el orden público—, bloqueando los accesos y advirtiendo de que las personas no autorizadas serían tratadas como intrusos. Ante la negativa de los agentes a dejarles pasar, la tensión estalló.

Los manifestantes utilizaron una amoladora angular y herramientas para cortar la cadena y la puerta de entrada al recinto. Święczkowski logró acceder brevemente, exigiendo explicaciones al comandante policial e instando a los agentes a no acatar lo que calificó como una orden delictiva, antes de abandonar el lugar entre gritos de "¡Bandidos!" por parte de los asistentes.

El presidente del Tribunal Constitucional, Bogdan Święczkowski, intenta entrar al edificio del Tribunal Constitucional, pero la policía polaca bloquea la entrada y no le permite entrar. pic.twitter.com/XZKCecwM9S — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 30, 2026

La concentración reunió a figuras de la oposición como Antoni Macierewicz, Grzegorz Braun y Robert Bąkiewicz (quien comparó a la policía con el régimen comunista del ZOMO), con manifestantes coreando cánticos como "¡Abajo el comunismo!" o "Esto es Polonia, no Bielorrusia" e interpretando el himno nacional. Las autoridades confirmaron la detención de al menos tres personas por saltar el perímetro e intentar romper la valla de seguridad.

El regreso urgente del presidente y la reacción de los líderes

Al conocer la gravedad de los acontecimientos en pleno vuelo oficial, el presidente Karol Nawrocki ordenó dar media vuelta a su avión procedente de Senegal, anunciando que aterrizaría en Varsovia para reunirse de urgencia con el primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, proclamando que "en un momento así, el presidente debe estar en Polonia".

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026

Por su parte, Donald Tusk defendió su actuación en redes sociales señalando que la restauración del Estado de derecho "es un deber" y que, tras años de arbitrariedad del anterior gobierno, ha comenzado "un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida" porque "no hay otro camino".

Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026

Mientras tanto, Jarosław Kaczyński se personó ante la sede y calificó lo ocurrido de "atentado" perpetrado por los servicios bajo control de Tusk, lanzando una durísima advertencia:

Zamach na Trybunał Konstytucyjny❗️

Służby Tuska wchodzą siłowo do Trybunału❗️ To pierwszy taki przypadek w skali światowej. Od dzisiaj Polska staje się państwem policyjnym, a od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu. Zalecenia Niemca Bachmanna są… — Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 30, 2026

¿De dónde viene el conflicto?

La crisis actual hunde sus raíces en los bloqueos institucionales acumulados desde principios de año. El conflicto estalló cuando el presidente Nawrocki se negó a juramentar a tres de los seis jueces propuestos por el actual Parlamento, a lo que Święczkowski respondió negándose a permitir que los magistrados elegidos por la nueva mayoría asumieran sus funciones, paralizando de facto el funcionamiento de la corte.

¿Qué se espera ahora?

La situación política en Polonia queda en el aire con un tribunal dividido de facto entre dos bandos que no se reconocen mutuamente. La crisis deja al país al borde de una fractura institucional total: el máximo órgano de garantías cercado físicamente, un presidente de la república recién aterrizado de urgencia y una creciente movilización en las calles que mantiene a la Unión Europea en alerta ante este pulso histórico por el control del Estado de derecho.