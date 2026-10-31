EEUU alerta a Rusia de un posible atentado terrorista en Moscú que podría causar numerosas víctimas

Las autoridades rusas han comenzado a adoptar medidas después de recibir una advertencia de Estados Unidos sobre los preparativos de un posible atentado terrorista en Moscú. La información, trasladada a través de los canales de cooperación entre ambos países, apunta a una amenaza que podría causar numerosas víctimas en el Museo Tsarítsino de la capital rusa.

Según informa Europa Press, el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha confirmado que Washington le ha facilitado información sobre un posible ataque. "Hemos recibido información de los americanos sobre la preparación de un atentado terrorista en Moscú a través de un canal de socios. El departamento ha informado y se están adoptando las medidas apropiadas", ha explicado el organismo, en declaraciones recogidas por la agencia rusa TASS.

La Embajada de Estados Unidos en Moscú ha concretado que la alerta afecta al Museo Tsarítsino, donde existiría una "amenaza creíble" capaz de provocar "una gran cantidad de víctimas".

"El Gobierno de Estados Unidos está coordinándose con las autoridades rusas pertinentes para una respuesta", ha señalado la representación diplomática estadounidense.

Ante esta situación, la Embajada ha difundido un mensaje en redes sociales en el que recomienda a los ciudadanos estadounidenses no acercarse al Palacio de Tsarítsino ni a sus inmediaciones. También les aconseja "evitar las aglomeraciones" ante la posibilidad de que se produzca un ataque.

Acercamiento entre Washington y Moscú

La advertencia estadounidense se produce después de que los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, anunciaran a principios de mes un acuerdo para retomar los envíos de diésel, al menos hasta abril de 2027. Una decisión que ha provocado el descontento de Ucrania.

El pacto llega, además, en vísperas de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, previstas para el próximo 3 de noviembre.

Con este acuerdo, Trump busca contener el encarecimiento del diésel y aliviar las presiones inflacionistas sobre la economía estadounidense. El aumento de los precios del combustible ha afectado especialmente a sectores como el transporte, la agricultura y la ganadería, considerados clave entre su electorado.