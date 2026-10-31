Francia despliega 70.000 policías ante el temor a nuevos disturbios durante la noche de Halloween

El Gobierno francés ha desplegado 70.000 policías y gendarmes en todo el país para hacer frente a una nueva jornada de manifestaciones convocadas este sábado. Las protestas denuncian la situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas. El dispositivo, que repite el número de efectivos del fin de semana anterior, incluye medios especializados y controles preventivos para evitar disturbios durante las celebraciones de Halloween.

El Ministerio del Interior ha justificado el refuerzo por el elevado riesgo de alteraciones del orden público y por los llamamientos difundidos en redes sociales a protagonizar actos de vandalismo, saqueos y enfrentamientos. La Policía Nacional francesa ha anunciado el despliegue mediante un comunicado difundido en redes sociales. Según el cuerpo, el objetivo es "garantizar la seguridad de las concentraciones y prevenir cualquier desbordamiento".

Los controles comenzaron el viernes por la noche y se desarrollan en los accesos a los núcleos urbanos, los centros comerciales de la periferia, las principales carreteras y los alrededores de las estaciones de transporte público. Los agentes buscan detectar y confiscar objetos que puedan utilizarse para cometer actos violentos o causar daños materiales. Estas actuaciones se mantendrán durante toda la jornada a petición de la Fiscalía.

La Gendarmería también ha movilizado unidades departamentales, gendarmes móviles, reservistas y otros recursos especializados. Su cometido, según ha explicado el cuerpo, es proteger tanto a la población como a los bienes públicos y privados. El Ministerio del Interior ha calificado el dispositivo de "excepcional" por la coincidencia de las manifestaciones con Halloween y el riesgo de que algunas concentraciones deriven en altercados.

A los 70.000 policías y gendarmes se sumarán medios adicionales para vigilar las movilizaciones y responder ante posibles incidentes. El despliegue incluye drones, helicópteros, unidades caninas, 26 vehículos blindados y 15 cañones de agua. Interior sostiene que las medidas pretenden mantener el orden público sin impedir el derecho de manifestación. En este sentido, ha defendido la necesidad de actuar con firmeza ante los disturbios y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de las concentraciones autorizadas.

El Gobierno pretende así evitar que las protestas se conviertan en escenarios de violencia, especialmente en las zonas donde ya se han registrado incidentes o existe riesgo de que se produzcan.

Las prefecturas han autorizado manifestaciones principalmente fuera de los centros urbanos en los que se han observado o se temen alteraciones del orden público. Las concentraciones solo podrán celebrarse cuando sus organizadores hayan ofrecido garantías de seguridad suficientes. Además, las autoridades mantendrán la vigilancia policial durante todo su desarrollo y hasta su finalización.

El Ministerio del Interior ha establecido una prohibición específica para las concentraciones nocturnas. Si se celebran pese a esa restricción, las fuerzas de seguridad procederán a dispersarlas. La decisión responde, en parte, a los mensajes que circulan por las redes sociales convocando concentraciones durante la noche del 31 de octubre, especialmente a partir de las 20:00 horas.

El Ministerio ha denunciado que algunos de esos mensajes no se limitan a convocar protestas, sino que incitan expresamente a la violencia, la insurrección, los actos vandálicos y los saqueos. "Estas convocatorias no son ni demandas ni celebraciones, sino incitaciones a cometer graves disturbios", ha señalado Interior, que ha recordado que los prefectos han prohibido esas concentraciones. El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha defendido la estrategia policial basada en la firmeza, la rapidez de respuesta y una mayor movilidad de las fuerzas de seguridad.

El ministro ha asegurado que no se tolerarán excesos y ha explicado que la misión de los agentes será dispersar a los grupos considerados de riesgo y detener a sus integrantes cuando resulte necesario.