Francia registra 27 detenidos durante el comienzo de las protestas de Halloween

Las autoridades francesas han detenido a 27 personas hasta las 14:00 horas de este sábado durante una nueva jornada de protestas. El balance provisional contrasta con los 217 arrestos registrados durante las movilizaciones del fin de semana anterior, en una jornada marcada por un amplio dispositivo de seguridad con cerca de 70.000 agentes desplegados por todo el país.

El Ministerio del Interior ha destacado que la mayoría de las convocatorias se han desarrollado de forma pacífica y ha asegurado que la situación en Francia "parece generalmente tranquila". Pese a ello, las fuerzas de seguridad mantendrán un nivel elevado de vigilancia para proteger a las personas y los bienes y garantizar el derecho de manifestación.

Los datos oficiales sitúan en 14.000 personas la participación total en las protestas celebradas durante la jornada. La cifra refleja un descenso respecto a las movilizaciones anteriores.

Entre las concentraciones más numerosas figuran las de Clermont-Ferrand y Pau. En la primera se han reunido alrededor de 2.000 personas, mientras que en Pau la asistencia ha superado ligeramente esa cifra, según el recuento recogido por el diario Le Figaro. También se han celebrado movilizaciones con varios cientos de participantes en localidades como Aviñón y Guéret.

El Ministerio del Interior ha subrayado que, por el momento, el desarrollo de las protestas no ha obligado a realizar una intervención policial generalizada. No obstante, las autoridades han insistido en que los efectivos permanecerán movilizados durante el resto de la jornada.

Las 27 detenciones comunicadas hasta las 14:00 horas suponen una reducción respecto a los 217 arrestos del fin de semana anterior. El balance todavía es provisional y corresponde a las primeras horas de esta nueva jornada de movilizaciones. Asimismo, Interior ha valorado el carácter pacífico de la mayoría de las concentraciones y ha señalado que la situación general se mantiene bajo control. Al mismo tiempo, ha advertido de que continuará la vigilancia para evitar incidentes y garantizar la seguridad.

En París, la Prefectura de Policía ha decretado restricciones en los alrededores de la plaza de la República y de Châtelet-Les Halles durante las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes. Las medidas estarán vigentes entre las 23:00 y las 6:00 horas. Las restricciones también afectan a menores que no estén acompañados por adultos en ciudades como Burdeos, Marsella y Le Mans.

Estas medidas se enmarcan en el dispositivo preventivo diseñado por las autoridades para evitar que las concentraciones nocturnas deriven en actos vandálicos, saqueos o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.