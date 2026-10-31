Las marchas convocadas de manera oficial en Francia concluyen sin incidentes graves pero la policía sigue en alerta

Las marchas convocadas de manera oficial en Francia han concluido con incidentes menores y menor participación que la que habían previsto las autoridades y los sindicatos organizadores. Según el Ministerio del Interior, las manifestaciones han congregado a 320.000 personas en todo el país. En París lo han hecho unos 70.000. Además, en las ciudades más importantes, como la capital, Marsella, Lyon, Lille o Grenoble, la policía ha realizado diversas cargas.

Según han adelantado Le Monde y Le Figaro, los manifestantes han desobedecido la orden que prohibía ir con el rostro cubierto durante las concentraciones y han incendiado parte del mobiliario urbano, aunque, por el momento, no han trascendido grandes daños en ninguna ciudad. Asimismo, en París se han producido aglomeraciones no autorizadas en distintas partes de la ciudad que, tras negociar con las autoridades, se han reconducido a la marcha principal a fin de evitar más enfrentamientos.

Según el Ministerio del Interior, la cifra de manifestantes asciende a 320.000. No obstante, los sindicatos organizadores afirman que son en torno a 500.000. En contraste con los disturbios del pasado 24 de octubre, las autoridades francesas apuntaron que las manifestaciones aglutinaron a 410.000 personas.

En la capital, la negativa de algunos manifestantes y alborotadores a disolver la concentración ha provocado enfrentamientos con la policía, lanzamiento de objetos, incendios y uso de gases lacrimógenos por parte de la policía.

En Marsella, la segunda mayor ciudad de Francia, los radicales incendiaron contenedores y protagonizaron altercados con la policía. Lo mismo ha ocurrido en Rennes. En Toulouse, las fuerzas de seguridad utilizaron un cañón de agua para que los manifestantes abandonaran las concentraciones.

Más allá de las manifestaciones, el Gobierno francés está en alerta por los llamamientos en las redes sociales de grupos de extrema izquierda a cometer saqueos. Estos piden provocar disturbios y aprovechar la celebración de Halloween para cometer actos violentos.

Además de las restricciones a las manifestaciones, desde anoche se impusieron toques de queda para todo el fin de semana en algunas zonas de París como la plaza de la República y el área comercial de Châtelet-Les Halles.

Desde el Ministerio del Interior han anunciado que la policía ha podido impedir diversos intentos de saqueos en Marsella, Lyon, Lille y Burdeos.

70.000 policías

Por otra parte, una de las medidas que ha tomado el Gobierno ha sido la prohibición de que los menores puedan circular por ciertos barrios de la capital si no van acompañados de al menos un representante legal.

Para evitar situaciones como las del pasado 17 de octubre, el Gobierno francés ha desplegado 70.000 policías y gendarmes en todo el territorio. El dispositivo, que repite el número de efectivos del fin de semana anterior, incluye drones y controles preventivos para evitar disturbios durante las celebraciones de Halloween.

El Ministerio del Interior ha justificado el refuerzo por el elevado riesgo de alteraciones del orden público y por los llamamientos difundidos en redes sociales a cometer actos de vandalismo, saqueos y enfrentamientos con las autoridades.