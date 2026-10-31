Portugal sale a la calle contra el precio de la vivienda: más de mil manifestantes en Lisboa

La subida del precio de la vivienda en Portugal ha vuelto a sacar a los ciudadanos a las calles. Más de un millar de personas se han manifestado este sábado en el centro de Lisboa para exigir al Gobierno del conservador Luís Montenegro medidas que faciliten el acceso a una casa y frenen la especulación inmobiliaria. La protesta coincidió con otra movilización en Oporto y se produce después de varias semanas de movilizaciones marcadas por los desalojos policiales de distintas acampadas.

La marcha comenzó alrededor de las 16:00 horas en el Largo Luís de Camões, situado en el barrio del Chiado, y recorrió las calles de la capital portuguesa hasta llegar a la plaza del Rossio. Durante casi tres horas, los asistentes exhibieron pancartas y corearon consignas contra la política de vivienda del Ejecutivo, en una movilización que transcurrió sin incidentes, según informa EFE.

Uno de los elementos más llamativos de la concentración fue la instalación de un pequeño barrio improvisado con casas de cartón frente a la estatua del poeta Luís de Camões. Las construcciones, acompañadas de mensajes como "Menos turismo" y "Más barrio", reflejaban las reivindicaciones contra la presión turística y las dificultades de acceso a la vivienda.

Las críticas también se dirigieron directamente al primer ministro portugués. "Montenegro, quiero tener un salario y una casa donde vivir" y "Montenegro, presta atención, tus casas van a acabar ocupadas" fueron algunas de las consignas que se escucharon durante el recorrido, junto al tradicional "El pueblo unido jamás será vencido".

Entre los participantes se encontraban representantes y simpatizantes de distintas formaciones de izquierda, como el Bloco de Esquerda, Livre y el Partido Comunista Portugués.

Una protesta sin incidentes tras semanas de tensión

A diferencia de lo ocurrido en anteriores movilizaciones, la manifestación de este sábado se desarrolló en un ambiente festivo y sin enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La Policía de Seguridad Pública (PSP) mantuvo un dispositivo discreto y sus agentes estuvieron en contacto con los organizadores para coordinar el recorrido, según pudo comprobar EFE.

La tranquilidad de la jornada contrasta con los episodios registrados durante las últimas semanas en Lisboa y Oporto, donde los desalojos policiales de varias acampadas terminaron con heridos y detenidos. Aquellas actuaciones provocaron críticas tanto de partidos de la oposición como de organizaciones sociales.

Al finalizar la concentración en la plaza de Don Pedro IV, popularmente conocida como plaza del Rossio, todavía se desconocía si los manifestantes volverían a instalar tiendas de campaña en este espacio, como ya habían hecho durante las dos semanas anteriores.

Los precios de la vivienda suben un 18 %

Los participantes en las protestas reclaman al Ejecutivo de Montenegro que retire su reforma de la legislación sobre alquileres. También exigen limitar las rentas, impedir los desahucios sin alternativa habitacional, restringir la adquisición de inmuebles por parte de fondos inmobiliarios y aumentar el parque público de viviendas.

Estas reivindicaciones se producen en un contexto de fuerte encarecimiento del mercado residencial portugués, que dificulta especialmente el acceso a una vivienda entre los jóvenes.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de Portugal reflejan que el precio de las casas aumentó un 18 % interanual durante el segundo trimestre de 2026, hasta alcanzar los 2.445 euros por metro cuadrado.

La vivienda se ha convertido así en uno de los principales motivos de movilización social contra el Gobierno portugués, en un contexto de creciente contestación por el coste de los inmuebles y las dificultades para acceder a ellos.