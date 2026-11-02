Bart De Wever presenta su dimisión como primer ministro de Bélgica tras fracasar las negociaciones presupuestarias

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, ha presentado este lunes su dimisión ante el rey Felipe después de que su Gobierno no lograra alcanzar un acuerdo sobre los nuevos presupuestos del Estado. El fracaso de las negociaciones, que se prolongaron durante semanas y tuvieron una última ronda de conversaciones este pasado domingo, ha abierto una nueva crisis política en el país, marcada por el elevado endeudamiento público y las diferencias entre los partidos que integran la coalición gubernamental. Por el momento, el monarca ha dejado en suspenso su decisión y no resolverá sobre la renuncia hasta el próximo viernes.

El principal punto de desacuerdo entre los socios del Ejecutivo ha sido el paquete de medidas económicas que pretendía conseguir un ajuste de aproximadamente 10.000 millones de euros hasta 2029. De Wever considera necesario aplicar estas medidas para sanear las cuentas públicas y cumplir con las exigencias presupuestarias de la Unión Europea, pero las diferentes formaciones que sostienen su Gobierno no han conseguido ponerse de acuerdo sobre cómo repartir el esfuerzo económico.

El desacuerdo por los 10.000 millones que rompe la coalición

La situación financiera de Bélgica explica buena parte de la presión sobre el Ejecutivo. El país acumula una deuda pública estimada en 735.000 millones de euros, una cifra que supera el 110% de su Producto Interior Bruto (PIB) y que se encuentra muy por encima del límite del 60% establecido por las normas comunitarias. Además, Bélgica cerró el pasado ejercicio con un déficit presupuestario del 5%, por encima del máximo del 3% fijado por la Unión Europea.

Estas cifras han alimentado las diferencias dentro de la denominada Coalición Arizona, la alianza de cinco partidos que dirige De Wever. La formación está integrada por la Nueva Alianza Flamenca (N-VA), los democristianos Les Engagés y CD&V, el liberal Movimiento Reformador (MR) y el socialista flamenco Vooruit. Los desacuerdos sobre las medidas necesarias para reducir el déficit y contener el crecimiento de la deuda han terminado bloqueando las conversaciones.

Las diferencias se han centrado especialmente en la forma de conseguir el ahorro previsto. Los nacionalistas flamencos de la N-VA y los liberales del MR defienden que el ajuste debe apoyarse principalmente en recortes del gasto público, mientras que los socios socialistas y centristas reclaman una mayor participación de los ingresos, mediante nuevos impuestos a las rentas más altas y al patrimonio. Estas posiciones enfrentadas han impedido cerrar un acuerdo presupuestario pese a las sucesivas reuniones entre los representantes de los partidos.

La presentación de la dimisión no supone, por ahora, la ruptura automática de las negociaciones. La decisión queda en manos del rey Felipe, que deberá determinar si acepta la renuncia, la rechaza o mantiene al primer ministro en funciones para intentar desbloquear la situación. La posibilidad de una última ronda de conversaciones sigue sobre la mesa, aunque el margen para alcanzar un consenso es cada vez más reducido.

Elecciones anticipadas y nuevo Gobierno, entre los posibles escenarios

El calendario también añade presión a la crisis política. El Parlamento debe aprobar los nuevos presupuestos antes de que termine el año. Si no se alcanza un acuerdo a tiempo, el país tendría que recurrir a pagos mensuales provisionales para mantener el funcionamiento de la Administración, una fórmula que permitiría continuar con los gastos esenciales, pero que no resolvería el bloqueo sobre las nuevas cuentas públicas.

La incertidumbre también ha generado preocupación en los mercados financieros. El fracaso de las negociaciones se ha relacionado con un repunte de los tipos de interés de los bonos soberanos belgas, lo que podría incrementar el coste de financiación del Estado y dificultar todavía más la gestión de una deuda que ya supera ampliamente el tamaño de la economía nacional.

La crisis vuelve a poner de manifiesto las dificultades para mantener la estabilidad institucional en Bélgica, un país caracterizado por la complejidad de sus equilibrios políticos y territoriales. De Wever hizo historia al convertirse en el primer nacionalista flamenco en ocupar la jefatura del Gobierno federal. Historiador de formación y cofundador de la Nueva Alianza Flamenca en 2001, ha desarrollado buena parte de su trayectoria política defendiendo una mayor autonomía para Flandes y una transformación de la estructura territorial del Estado.

Ahora, su continuidad al frente del Ejecutivo depende de la decisión del monarca y de la posibilidad de que los partidos de la coalición recuperen las negociaciones. Entre los escenarios que se contemplan figuran un nuevo intento de acuerdo, la formación de otro Gobierno sin necesidad de convocar elecciones o un adelanto electoral. De momento, Bélgica permanece pendiente de la decisión del rey Felipe, mientras el bloqueo presupuestario mantiene abierta una nueva etapa de incertidumbre política y económica.