Rusia mata a 24 personas en un "horrendo" ataque a una escuela que repartía ayuda

Al menos 24 personas, según la última actualización de las autoridades ucranianas, han muerto en un ataque "absolutamente horrendo" contra Komishuvaya, según lo ha definido el presidente, Volodimir Zelenski. "Desde esta mañana, el asentamiento ha sido golpeado varias veces por bombas aéreas. Los ataques apuntaron a una escuela utilizada para fines humanitarios. La gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí", ha denunciado.
Kiev ha denunciado que el ataque buscaba golpear a los residentes mientras recibían ayuda humanitaria en lo que ha enmarcado en "una prueba más de que Rusia no quiere ninguna justicia real". El ataque golpeó en varias oleadas el punto en que muchas personas habían buscado refugio tras los primeros bombardeos.
"Los rusos no podían no saber que cada semana los vecinos que se han quedado en Komishuvaja reciben ayuda humanitaria en ese mismo lugar", ha escrito el presidente ucraniano.
Zelenski ha agregado que este ataque con pocos precedentes por el número de bombas aéreas lanzado contra una zona civil en corto espacio de tiempo "es una prueba más de que Rusia no quiere una desescalada".
"Después de la operación humanitaria en Oleshki, hubo un momento en que los siguientes pasos podrían haber demostrado que el progreso hacia la paz era posible. Con estos asesinatos, Rusia está enviando una señal completamente opuesta: Rusia cuenta con más muertes", ha insistido Zelenski.
En este sentido, el presidente ucraniano ha reclamado una reacción "del mundo" a esta nueva ofensiva. "Una respuesta fuerte y dura. Una respuesta a Rusia y apoyo para Ucrania", ha defendido, insistiendo en que la prioridad debe ser proteger vidas.
Los bombardeos se suman a otros ataques mortales registrados en las ciudades de Sloviansk y Mikolaiv. En la primera ciudad, un ataque aéreo ha acabado con la vida de una mujer y ha dejado otros siete ciudadanos heridos en un ataque a edificios residenciales, una tienda, un edificio administrativo y un almacén.
En el caso de Mikolaiv, la munición del Ejército ruso ha golpeado una vivienda particular que se ha incendiado, dejando un muerto y un herido.