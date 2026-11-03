Alerta antiterrorista en Europa por siete amenazas de bomba falsas en vuelos comerciales

Siete vuelos comerciales que operaban este martes en Europa han recibido amenazas de bomba falsas. Las alertas han obligado a activar dispositivos de seguridad en aeropuertos de España, Polonia, Bulgaria e Italia, con inspecciones de los aviones afectados. En consecuencia, también se han retrasado otros vuelos. Cuatro de los afectados pertenecían a la compañía irlandesa Ryanair. En España, el aeropuerto de Murcia activó sus protocolos de seguridad después de recibir una alerta por una supuesta amenaza de bomba a bordo de un avión de Ryanair procedente de Mánchester, en Reino Unido.

La incidencia formaba parte de una serie de avisos registrados durante la mañana en distintos puntos de Europa. Las autoridades han puesto en marcha los procedimientos previstos para comprobar la existencia de posibles artefactos explosivos y garantizar la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones. Polonia también tuvo que activar sus dispositivos de seguridad por dos vuelos que se dirigían a Varsovia. Uno había despegado de Londres y el otro de Copenhague.

Las autoridades del aeropuerto de Varsovia-Modlin comunicaron que la amenaza había concluido a las 12:21 horas, hora local. Tras la intervención de los servicios correspondientes, las instalaciones recuperaron la normalidad. No obstante, el incidente provocó retrasos en las salidas de algunos vuelos. En Bulgaria, el Ministerio del Interior informó de otras dos amenazas de bomba en vuelos con destino a Sofía. Los aviones procedían de Bérgamo y Dublín. Tras aterrizar en territorio búlgaro, ambos aparatos fueron inspeccionados por agentes de la Unidad Especializada de Lucha contra el Terrorismo. El ministro de Transporte y Comunicaciones de Bulgaria, Georgi Peev, ha confirmado que las inspecciones no habían localizado ningún explosivo en los dos aviones afectados, según informó la agencia de noticias BTA.

Los otros dos avisos se registraron en vuelos que aterrizaron en el aeropuerto romano de Fiumicino. Uno había partido de Dublín y el otro de Lisboa. Ambos aviones también fueron sometidos a revisiones tras recibirse las amenazas. Las inspecciones concluyeron sin que hubiera rastros de explosivos. La alerta en Italia llevó además a las Fuerzas Aéreas a desplegar dos aeronaves para escoltar a uno de los aviones sospechosos de albergar artefactos explosivos.