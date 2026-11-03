La izquierda estudiantil impone una "jornada negra" de bloqueos y huelgas en toda Francia

Francia vuelve a enfrentarse a una nueva oleada de protestas estudiantiles. Varios institutos y universidades de París y otras ciudades han registrado este martes bloqueos en sus accesos, después de que las organizaciones estudiantiles llamasen a dos nuevas jornadas de movilización, previstas para hoy y el jueves 5 de noviembre. El movimiento, que comenzó a mediados de septiembre y se ha prolongado durante octubre, vuelve a poner contra las cuerdas al Gobierno de Sébastien Lecornu, que no ha conseguido desactivar el descontento pese a los compromisos anunciados durante las vacaciones escolares.

Los datos oficiales reflejan que la movilización ha recuperado cierta intensidad tras la vuelta a las aulas. Según fuentes del Ministerio de Educación citadas por Le Parisien, a las 9:30 horas de este martes permanecían bloqueados 48 institutos en todo el país, frente a los 41 contabilizados el lunes a la misma hora. Las interrupciones afectan a menos de una cuarta parte de los departamentos franceses. Sin embargo, la Unión Sindical de Institutos (USL) ofreció un balance muy superior y aseguró que el lunes más de 150 centros habían sufrido bloqueos.

La UNEF quiere convertir el jueves en una jornada de protesta masiva

La Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF) ha llamado a convertir este martes en una "jornada negra" en las universidades, mediante asambleas generales y bloqueos de facultades. Su objetivo es recuperar la presión sobre el Ejecutivo y evitar que las protestas pierdan fuerza después de las dos semanas de vacaciones escolares.

La organización también ha pedido una movilización masiva para el jueves, cuando está convocada una huelga sindical en defensa del poder adquisitivo y los servicios públicos. La coincidencia de ambas convocatorias puede ampliar el alcance de las protestas y convertir el conflicto educativo en una nueva prueba de resistencia para el Gobierno francés.

Por ahora, los bloqueos presentan una intensidad menor que durante las primeras semanas del movimiento. En numerosos centros se trata de bloqueos filtrantes, que permiten acceder a determinados alumnos. Algunos padres también están interviniendo para facilitar la entrada de quienes desean acudir a clase.

En París, las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir ante el instituto Condorcet, en el distrito IX, para impedir la formación de un bloqueo. Según Le Parisien, se produjeron detenciones de algunos estudiantes. También se registraron acciones en Marsella y Rennes.

Una universidad cerrada durante tres días

La presión estudiantil ha llevado a algunas instituciones a adoptar medidas preventivas. El rector de la Universidad París Dauphine-PSL, Bruno Bouchard, anunció el cierre del centro durante tres días, hasta el jueves, con el argumento de garantizar la continuidad de las actividades educativas.

En declaraciones a RTL, Bouchard explicó que la decisión se había tomado ante la previsión de nuevos bloqueos y expresó su esperanza de poder reabrir la institución en condiciones normales el viernes.

La decisión evidencia hasta qué punto las protestas están condicionando el funcionamiento de las universidades. El Gobierno, por su parte, insiste en que el derecho a manifestarse no puede traducirse en impedir que otros estudiantes reciban sus clases.

Parcoursup, el principal caballo de batalla

El conflicto tiene como uno de sus principales focos de enfrentamiento a Parcoursup, la plataforma que regula el acceso a la universidad en Francia. Las organizaciones estudiantiles consideran que el sistema de admisión es injusto y reclaman su derogación, además de mayores inversiones en educación, más profesores, nuevas plazas universitarias y la renovación de los centros deteriorados.

El Ejecutivo anunció hace ocho días varias medidas para responder a estas reivindicaciones. Entre ellas figuran una mayor transparencia en los criterios de admisión y rechazo de solicitudes, la eliminación de las cartas de motivación, la mejora de las infraestructuras escolares y la reducción del número de alumnos por clase.

Sin embargo, los estudiantes consideran que estos compromisos son insuficientes. Sus organizaciones reclaman una inversión adicional de 10.000 millones de euros y mantienen su exigencia de acabar con Parcoursup.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, se ha mostrado dispuesto a recibir nuevamente a representantes de los estudiantes de secundaria la próxima semana, según fuentes de su gabinete citadas por BFMTV.

El Gobierno intenta recuperar la normalidad

El ministro de Educación, Édouard Geffray, defiende que la prioridad debe ser garantizar que los alumnos puedan acudir a clase. El responsable gubernamental sostiene que los bloqueos han perdido intensidad respecto a octubre y considera que las protestas deben desarrollarse sin impedir el acceso a los centros.

La evolución de los próximos días será determinante. La convocatoria del jueves permitirá comprobar si los estudiantes consiguen recuperar la capacidad de movilización de las primeras semanas y sumar a sus reivindicaciones a los sindicatos y trabajadores del sector público.

Después de más de un mes de protestas, Lecornu sigue sin encontrar una salida al conflicto. Las concesiones anunciadas no han satisfecho a las organizaciones estudiantiles y la amenaza de nuevos bloqueos mantiene la presión sobre un Ejecutivo que ahora tendrá que afrontar una movilización conjunta en las calles y en los centros educativos.