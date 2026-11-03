Otro ciberataque sabotea los congeladores de varios supermercados en Noruega

La vulnerabilidad de las redes de gestión automatizada y la dependencia tecnológica en los sectores de distribución comercial han vuelto a quedar de manifiesto en el norte del continente europeo. Un establecimiento de la firma comercial Havaristen, ubicado en la localidad de Ytre Enebakk, al sur de Noruega, ha denunciado formalmente ante las autoridades locales un sabotaje informático coordinado contra sus cámaras de conservación de producto perecedero. Varios atacantes lograron vulnerar las barreras de seguridad digital y penetraron de forma remota en los paneles de control técnico, modificando las instrucciones de regulación térmica para forzar una elevación continuada del calor en los equipos de congelación.

La alteración térmica inducida en el recinto alcanzó niveles tan anómalos que terminó por activar los sistemas de aspersores antiincendios instalados en el propio techo de los habitáculos frigoríficos, lo que provocó una anegación complementaria sobre los alimentos. Representantes de la cadena detallaron a la emisora noruega NRK la gravedad de la intrusión telemática. Ante los daños de consideración provocados sobre las mercancías y el equipamiento técnico, el negocio ha cursado la pertinente denuncia ante la Policía y ha remitido las actas periciales a su entidad aseguradora para iniciar la valoración de pérdidas.

El caso noruego no constituye un fenómeno aislado, sino que coincide en el tiempo con una sucesión de incursiones similares detectadas en el entorno comunitario. Apenas una jornada antes, diferentes firmas comerciales en Suecia alertaron de anomalías idénticas en el software de gestión de sus neveras y módulos de congelación, comprobando que terceros no identificados habían elevado a distancia los termostatos para arruinar las existencias y paralizar su operativa comercial diaria.

Este mismo procedimiento técnico ya se había documentado este lunes en comercios mayoristas y minoristas de Bélgica y Luxemburgo, y cuenta con un precedente contrastado registrado el mes pasado en Francia. La reiteración de este patrón subraya el creciente interés de las redes delictivas por golpear nodos de la cadena de suministro alimentaria, evidenciando los peligros de externalizar y digitalizar controles mecánicos sin blindajes adecuados. El comercio minorista afronta así el desafío urgente de reforzar la seguridad en sus infraestructuras críticas frente a incursiones transfronterizas que amenazan su continuidad operativa.