Rusia bombardea centrales eléctricas en Ucrania y deja a 180.000 hogares sin luz

Rusia ha lanzado durante la noche del lunes al martes, 3 de noviembre, un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra infraestructuras energéticas y portuarias de Ucrania. La ofensiva ha alcanzado instalaciones de generación eléctrica en las regiones de Vinnitsia, Dnipropetrovsk y Járkov, así como objetivos vinculados a la actividad portuaria en Odesa. Los bombardeos han provocado nuevos problemas de suministro eléctrico y han dejado a más de 180.000 usuarios sin electricidad en la región de Zhitómir, según las autoridades regionales citadas por Reuters.

El Ministerio de Defensa ruso confirmó la operación a través de un comunicado difundido en Telegram, en el que aseguró que las Fuerzas Armadas emplearon armamento de alta precisión, tanto de lanzamiento terrestre como aéreo, además de drones. Moscú justificó los ataques alegando que las instalaciones energéticas abastecían de electricidad a empresas de la industria militar ucraniana y a posiciones de sus Fuerzas Armadas.

Centrales termoeléctricas entre los objetivos

La relación de infraestructuras facilitada por el mando militar ruso permite hacerse una idea de la dimensión de la ofensiva. En Vinnitsia, las fuerzas rusas atacaron la central termoeléctrica de Ladízhinskaya, con una potencia de 1.800 megavatios. En Dnipropetrovsk, los objetivos fueron las centrales Krivorozhkaya, de 2.800 megavatios, y Prinestrovskaya, de 1.765 megavatios.

En la región de Járkov, el Ministerio de Defensa ruso señaló como objetivos la central termoeléctrica Járkovskaya, de 86 megavatios, y las subestaciones Zmíevskaya y Lósevo, ambas de 330 kilovatios.

Moscú sostiene que estas instalaciones desempeñaban un papel en el suministro energético de la industria militar ucraniana. Sin embargo, el impacto de una ofensiva de estas características sobre la red eléctrica va mucho más allá de las instalaciones señaladas por el Kremlin, especialmente cuando se producen interrupciones que afectan al abastecimiento de la población.

Más de 180.000 usuarios afectados por los cortes eléctricos

Uno de los datos más relevantes de la jornada llega desde Zhitómir. Según informó el gobernador regional, Vitali Bunechko, más de 180.000 usuarios se quedaron sin electricidad. Durante la mañana del martes, unas 130 localidades permanecían sin suministro.

El balance regional citado por Reuters no recogía víctimas mortales ni heridos. No obstante, este dato se limita a Zhitómir y no permite establecer un balance general de víctimas para el conjunto del país.

La situación también es especialmente complicada en Odesa. Un ataque registrado alrededor de la medianoche causó graves desperfectos en una instalación de DTEK Redes Eléctricas de Odesa. La compañía denunció que sus instalaciones habían sufrido ataques repetidos durante los dos últimos meses y advirtió de que las reparaciones necesitarían tiempo, sin ofrecer una fecha concreta para la recuperación completa del servicio.

El responsable de la administración militar regional, Oleg Kiper, informó asimismo de daños en edificios administrativos, almacenes y talleres de una empresa alimentaria. Según su balance, no hubo fallecidos ni heridos. Los técnicos trabajan para restablecer el suministro tras los desperfectos ocasionados en los equipos eléctricos.

Odesa, también bajo presión por los ataques portuarios

La ofensiva rusa no se limitó al sistema energético. El Ministerio de Defensa aseguró haber atacado instalaciones de la infraestructura portuaria de Odesa que, según su versión, tenían utilización militar.

Entre los objetivos mencionados figuran las instalaciones del puerto de Kilia y dos buques de carga seca situados en el puerto de Yuzhni. Por el momento, la información facilitada no permite verificar de forma independiente el alcance de los daños en los barcos ni las consecuencias para sus tripulaciones.

Por su parte, el responsable militar de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha, comunicó impactos contra infraestructuras críticas en Dnipró y el distrito de Krivói Rog.

La red eléctrica ucraniana, bajo presión

El nuevo bombardeo llega después de que el Ministerio de Energía ucraniano informara el lunes de problemas de suministro en diez regiones, con especial incidencia en Kiev y Dnipropetrovsk, según The Kyiv Independent.

La sucesión de ataques contra instalaciones eléctricas vuelve a colocar la infraestructura energética entre los principales objetivos de la guerra. Mientras Moscú defiende que sus operaciones buscan instalaciones relacionadas con la capacidad militar ucraniana, las consecuencias sobre el suministro civil evidencian el alcance de una estrategia que mantiene a la red eléctrica del país bajo una presión constante.

Por ahora, queda pendiente conocer la dimensión definitiva de los daños y cuánto tiempo necesitarán los equipos técnicos para recuperar la normalidad en las zonas afectadas.