Alemania encuentra una solución a la plaga de mapaches: comérselos

Si no puedes con ellos, cómetelos. Es la solución que está experimentando Alemania para paliar el problema de los animales invasores que se capturan en el país: mapaches estofados, gulasch de nutria, paté de ganso del Nilo y bocadillo de cangrejo americano. Son algunas de las delicias que se pueden encontrar en las degustaciones que organizan los cazadores y los restaurantes alemanes.

Una de las últimas experiencias tuvo lugar en Gingen, en el estado federado de Baden-Wurtemberg. Allí, en una jornada organizada por una asociación de cazadores, los asistentes pudieron probar distintas preparaciones elaboradas con especies invasoras. El menú incluía ragú de ganso canadiense, paté de ganso del Nilo, brochetas de nutria y hamburguesas de mapache.

Los gansos contaminan con sus excrementos parques y piscinas, las nutrias dañan los cañaverales y los mapaches depredan sobre los polluelos de aves autóctonas, explicó al diario alemán Südkurier el responsable de una empresa de gestión de fauna silvestre. Y lo más complicado con las especies invasoras es que, una vez asentadas, resulta muy difícil erradicarlas.

Así que algunos locales ya ofrecen este tipo de animales en su menú habitual. En Weimar, en el estado de Turingia, el restaurante Zum Lindeneck lleva tiempo incorporando carne de mapache a su oferta. Su cocinero, Steffen Haaßengier, prepara desde hamburguesas hasta muslos estofados con salsa de vino tinto y arándanos. El establecimiento incluso ofrece cursos de cocina para aprender a elaborar este tipo de carne y las plazas se agotan casi al momento.

En España también existen ejemplos de aprovechamiento gastronómico de especies invasoras. El más conocido es el cangrejo rojo americano, introducido en las marismas del Guadalquivir en los años setenta y convertido desde entonces en un producto habitual en arroces y guisos. Algo parecido ha sucedido con el cangrejo azul, que ha encontrado salida comercial en el delta del Ebro y otros puntos del litoral mediterráneo o el langostino café.

Sin embargo, convertir estas especies en un negocio gastronómico no está exento de riesgos. Investigadores del CSIC alertaron en abril de 2026 del peligro de convertir las plagas invasoras en un negocio porque existe la posibilidad de que deje de interesar su desaparición.