Ataque informático a varios bancos de sangre en Francia

Tras la oleada de ataques informáticos a congeladores de supermercados de varios países europeos, Francia ha informado de otro ciberataque a congeladores que afecta a bancos de sangre. Los piratas informáticos intentaron elevar la temperatura de los contenedores que albergaban muestras sanguíneas y otros productos, pero el intento fue frustrado antes de causar ningún daño.

En un comunicado, el Servicio Francés de Sangre (EFS por sus siglas en inglés), informa de que "los umbrales de temperatura y descongelación se elevaron a niveles extremadamente altos" el pasado lunes 3 de noviembre en tres centros de almacenamiento en frío de plasma sanguíneo. Las bolsas de plasma se destinan, indica, a transfusiones y la fabricación de medicamentos. Tras el ataque fueron trasladadas.

Según el mismo organismo, "ningún producto sanguíneo se vio comprometido" gracias a que "los sistemas de monitorización y alarma detectaron rápidamente las anomalías". Por otro lado, indica que ni la recogida ni la distribución de sangre se ha visto afectada por este ataque y el servicio a hospitales y otros centros sanitarios está garantizado.

La agencia nacional francesa de ciberseguridad y el Ministerio de Sanidad están investigando el incidente, muy similar al registrado contra supermercados de países europeos como Suecia, Irlanda, Italia o Bélgica, que afectaron a los sistemas de refrigeración y provocaron cuantiosas pérdidas. Europol y la UE se están coordinando para examinar los distintos ataques y "cómo responder colectivamente" a unos incidentes que, según el Ejecutivo comunitario, demuestran hasta qué punto los ciberataques pueden "alterar los servicios esenciales y la vida de los ciudadanos".

Aún se desconoce la autoría de estos ataques "coordinados". Preguntado sobre la posible implicación de Rusia, el portavoz de Soberanía Tecnológica, Defensa, Espacio e Investigación, Guillaume Mercier, subrayó que la Comisión es "extremadamente prudente" a la hora de atribuir responsabilidades y recordó que esa tarea no corresponde al Ejecutivo comunitario, sino a las autoridades nacionales, que ya están investigando lo sucedido.

En cualquier caso, consideró que los incidentes registrados demuestran que "no son casos aislados" y ponen de manifiesto la necesidad de reforzarse de forma colectiva frente a las amenazas informáticas.