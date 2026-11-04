Bruselas ve "muy preocupante" el deterioro del AVE y urge al Gobierno a instalar el ERTMS

Nueva llamada de atención de la Comisión Europea al Gobierno español tras el deterioro de la seguridad en la red de alta velocidad. El comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha calificado de "muy preocupante" la acumulación de dos siniestros graves en apenas nueve meses en la infraestructura ferroviaria española, en referencia a las tragedias registradas en Adamuz y Urda.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles desde Bruselas, el representante comunitario no ocultó la alarma del Ejecutivo europeo ante la gravedad de la situación en las líneas españolas. "Dos accidentes en un año es definitivamente algo que no queremos ver, especialmente cuando estos accidentes conllevan tragedias con la pérdida de vidas humanas", aseveró el comisario griego tras ser cuestionado sobre la inquietud con la que se observan estos acontecimientos desde la capital comunitaria.

Desplegar el ERTMS "lo más rápido posible"

Frente a las dudas que suscitan los fallos en la red, Bruselas sitúa el foco en la necesidad de acelerar la modernización técnica de la señalización y en reforzar los controles de seguridad en todo el continente. Para Tzitzikostas, la sucesión de siniestros en la línea que une Madrid y Sevilla evidencia la urgencia de abandonar parches y apostar decididamente por los estándares europeos.

"Queda claro que si queremos aumentar la seguridad en la red ferroviaria europea, debemos implementar el sistema ERTMS lo más rápido posible en todas nuestras líneas", sentenció de forma tajante. El comisario incidió en que la implantación acelerada del Sistema de Gestión del Tráfico Ferroviario Europeo, diseñado para sustituir los antiguos sistemas de señalización nacionales por un estándar común, "es la única forma de alcanzar un alto nivel de seguridad y, asimismo, la única manera de invertir realmente en el tren de alta velocidad en Europa".

En esta misma línea, el comisario abogó por reforzar de manera inmediata las competencias y facultades de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA, por sus siglas en inglés). La normativa comunitaria fija como fecha límite el año 2030 para la completa integración del ERTMS en los nueve corredores de la red básica europea, un plazo que Bruselas urge ahora a no llevar al límite.

España pide auxilio técnico a la Agencia Europea

La presión sobre la gestión del sistema ferroviario español ha llevado al Gobierno a recurrir de forma directa a los organismos comunitarios. Según desveló Tzitzikostas, las autoridades españolas han tenido que solicitar asistencia exterior para intentar esclarecer lo sucedido en las vías.

"A primera hora de esta mañana, el Gobierno español ha pedido apoyo técnico de la ERA y estamos proporcionando ya ese apoyo", explicó el comisario. No obstante, el titular de Transporte eludió señalar culpables directos a la espera de que avance la investigación técnica que lleva a cabo la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (AITAT). "Con todo, deben entender que la investigación sigue en marcha, es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre las razones o las causas del accidente", puntualizó.

El comisario concluyó recordando que la seguridad de los pasajeros exige rigor y el estricto cumplimiento de los marcos compartidos entre administraciones: "Estamos a disposición de España para prestar ayuda. Cabe señalar que la seguridad ferroviaria se garantiza mediante un marco compartido en el que participan nuestros Estados miembro, las autoridades nacionales, los operadores ferroviarios y las instituciones de la UE".

Mientras la AITAT analiza sobre el terreno las causas reales de los dos accidentes en el corredor Madrid-Sevilla, la Comisión Europea ha confirmado que mantendrá la supervisión sobre el cumplimiento de la normativa de seguridad comunitaria en España.