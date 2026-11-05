Choques y detenidos en París en el arranque de la huelga general en Francia

La jornada de huelga general convocada en Francia este jueves para protestar por la carestía de la vida y el deterioro de los servicios públicos dio lugar a algunos incidentes desde primera hora de la mañana en París, con enfrentamientos de manifestantes y fuerzas del orden público.

Desde antes de las 8:00 de la mañana hora local, las televisiones mostraron imágenes de choques de manifestantes con la policía en la Puerta de Vincennes, al este de la capital francesa, con algunas detenciones.

Los enfrentamientos tuvieron lugar en las proximidades del instituto Hélène Boucher, que ha sido uno de los centros de la movilización de los estudiantes desde septiembre.

Las autoridades francesas esperan que entre 500.000 y 700.000 personas participen en esta jornada de protesta y temen que se reproduzcan episodios de violencia en todo el país, como los del 17 de octubre, cuando hubo no solo choques con la policía, sino también ataques a edificios públicos y saqueos y vandalizaciones de unos 3.000 comercios.

Por eso el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que iba a movilizar un dispositivo de 70.000 policías y gendarmes, similar al utilizado para las movilizaciones de los dos últimos sábados y netamente superior al de ese 17 de octubre en el que las fuerzas del orden se vieron desbordadas.

El despliegue incluirá unidades especializadas como el RAID, el GIGN y la BRI, además de brigadas caninas y montadas, drones, helicópteros, cañones de agua y vehículos blindados Centauro. El Ministerio del Interior también ha ordenado reforzar los controles en estaciones de tren, grandes vías y accesos a las ciudades para detectar y confiscar armas, equipos de protección y artefactos pirotécnicos. Las instrucciones contemplan asimismo elevar la disponibilidad de las plantillas policiales hasta el 75% y autorizar intervenciones sistemáticas ante posibles alteraciones del orden público.

Un total de 252 acciones y manifestaciones han sido anunciadas en todo el país, según un mapa de la CGT, uno de los sindicatos más grandes en Francia. Las autoridades esperan entre 500.000 y 700.000 personas fuera de París y entre 40.000 y 80.000 en la capital, cifras superiores a las 550.000 contabilizadas por el Ministerio del Interior el pasado 17 de octubre.

El Gobierno está "extremadamente vigilante"

Según su portavoz Maud Bregeon, "porque no se trata en absoluto de revivir, de ninguna manera [...] lo que pudimos vivir el 17 de octubre", cuando se produjeron escenas de violencia y saqueos al margen de las marchas en varias ciudades.

El martes, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, pidió a los prefectos y responsables de seguridad que previeran "dispositivos robustos" para esta jornada "sensible", según un telegrama consultado por la AFP, recomendando en particular controles previos a las concentraciones para "limitar la circulación de perfiles de riesgo".

Nuñez identificó tres riesgos principales: la presencia de grupos de extrema izquierda y black blocs que podrían infiltrarse en las marchas sindicales para provocar altercados, las concentraciones no autorizadas que puedan dirigirse hacia edificios públicos y los posibles saqueos y daños a comercios y edificios públicos. El ministro aseguró que los servicios de inteligencia han detectado movimientos de grupos radicales que pretenden aprovechar las movilizaciones para atacar establecimientos comerciales. También advirtió de la difusión en redes sociales de llamamientos a la insurrección y a la violencia urbana.

En París, el recorrido solicitado por los sindicatos prohibido, se propone un recorrido alternativo por la prefectura

En París, a menos de 24 horas del inicio de la marcha, la prefectura de policía prohibió el recorrido entre las plazas de la Bastilla y la Concordia solicitado por los sindicatos, sustituyéndolo por un recorrido entre República y Nación. Un trayecto impugnado por la intersindical, pero validado por el tribunal administrativo. Un recorrido que no agrada a los comerciantes ubicados en esta zona.

Las secretarias generales de los sindicatos CGT y la CFDT criticaron las condiciones de organización de las manifestaciones, lamentando que los desfiles estén a menudo alejados de los centros urbanos y que las decisiones tardías compliquen su seguridad. Según Sophie Binet, de la CGT, 20 departamentos están afectados por restricciones en torno a los recorridos.

Jóvenes y chalecos amarillos en apoyo

Esta jornada sigue a tres sábados consecutivos de movilización contra el alto costo de la vida, adoptando los códigos de los chalecos amarillos y con el apoyo de solo algunos sindicatos. El jueves, todas las principales organizaciones de trabajadores —incluso el sindicato de cuadros CFE-CGC, inicialmente más reticente— retoman el liderazgo.

Insatisfechos con las primeras respuestas del Gobierno, estudiantes de secundaria y universitarios engrosarán las marchas tras haber retomado los bloqueos a principios de semana, justo después de las vacaciones.

La coordinación de los Chalecos Amarillos, que desempeña un papel central en la organización de las manifestaciones desde el 17 de octubre, participará en la huelga y los bloqueos de este jueves. Además, algunos chalecos amarillos planean acciones en ciertas carreteras, rotondas o autopistas, cuya magnitud es difícil de anticipar.

Huelga en Educación Nacional y en el sector privado

El Ministerio de Educación Nacional estima alrededor de un 17 % de huelguistas en la escuela primaria. Aunque considera "difícil fijar una media nacional" desde el miércoles, el Snuipp-FSU, primer sindicato del sector primario, espera una fuerte movilización el jueves, con "un maestro de cada dos en huelga en el Oise, un 40 % en Eure-et-Loir y entre un 50 y un 70 % en Ille-et-Vilaine". "En Seine-Saint-Denis, las previsiones alcanzan hasta un 75 % en algunos sectores, mientras que en París ya contabilizamos cerca de 80 escuelas cerradas", añade el sindicato.

Para Sophie Vénétitay, secretaria general del Snes-FSU, primer sindicato de secundaria, la huelga debería ser "bien seguida" en este nivel educativo. Los sindicatos de la enseñanza privada también llaman a la huelga.

Pero además, la compañía de trenes de Francia SNCF prevé un tráfico ferroviario "perturbado" este jueves en las líneas regionales, así como en algunas líneas de tren de cercanías y trenes en la región de París. Los viajeros habituales se verán afectados en sus desplazamientos en todas las redes regionales.

En Auvernia-Ródano-Alpes, Bretaña, Occitania, en algunos ejes de la región Provenza-Alpes-Costa Azul y en los Altos de Francia, la circulación de los trenes regionales TER estará "fuertemente perturbada" el jueves, y seguirá estándolo el viernes por la mañana, especialmente en los Altos de Francia, según indicó la SNCF en sus sitios regionales. En otras regiones, el tráfico estará como mínimo "perturbado", y así seguirá hasta el viernes por la mañana, como en Borgoña-Franco Condado.

Estibadores en huelga en todos los puertos franceses

En el ámbito marítimo, los estibadores portuarios del sindicato CGT estarán en huelga en todos los puertos franceses.

En los hospitales públicos parisinos (AP-HP), los sindicatos FO y la CGT llaman a la huelga para exigir la retirada de los recortes presupuestarios previstos en los proyectos de presupuesto del Estado y de la Seguridad Social.

Varios sindicatos de Correos (CFDT, CGT FAPT, Sud PTT, FO) llaman a la huelga. La CGT, segundo sindicato, incluso ha presentado un preaviso de huelga ilimitada a partir del 5 de noviembre.