Seguridad Aérea califica de "baja" la amenaza de las falsas alarmas de bomba contra vuelos en Europa

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) ha restado gravedad al riesgo directo generado por la reciente cadena de avisos falsos que ha afectado a cerca de una treintena de aeronaves en diversos países miembros, entre ellos España. Según ha señalado el organismo comunitario, la amenaza inmediata para la seguridad es "baja", si bien ha advertido de los trastornos operativos que estas maniobras provocan en la navegación comercial continental.

Desde su sede en la ciudad alemana de Colonia, la institución reguladora explicó a la agencia EFE que el perjuicio primordial no radica tanto en un peligro físico verosímil como en la sobrecarga del sistema de transporte. El desvío imprevisto de rutas y las revisiones extraordinarias en pista añaden una presión desmedida sobre las tripulaciones técnicas, los controladores aéreos y los recintos aeroportuarios, alterando un esquema concebido bajo estrictos criterios de previsibilidad y eficiencia.

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No obstante, la entidad quiso transmitir un mensaje de tranquilidad al recordar que el personal de vuelo y los operarios de tierra cuentan con formación especializada para responder con solvencia ante este tipo de imprevistos. De igual modo, remarcó que las competencias para neutralizar, investigar y gestionar cualquier intimidación delictiva corresponden a las autoridades nacionales competentes, en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad y las aerolíneas.

Pese a que las pesquisas policiales y la salvaguardia frente a atentados escapan al marco de la seguridad operacional que supervisa de forma directa la agencia, esta confirmó que mantendrá una vigilancia continua sobre la evolución de los hechos. El objetivo prioritario consiste en evitar que estas perturbaciones deliberadas acaben degradando la operativa y la regularidad del tráfico continental.

Por su parte, la Comisión Europea ha reaccionado ante este cúmulo de incidencias procediendo a la activación del mecanismo de intercambio de información comunitaria entre los veintisiete Estados miembros. Aunque desde las dependencias comunitarias recalcan que aún es pronto para confirmar una autoría orquestada o un nexo formal entre los avisos reportados en las últimas jornadas, las alertas se mantienen operativas para proteger la conectividad aérea.