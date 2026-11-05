Una oleada de amenazas de bomba obliga a desviar más de una decena de vuelos en Europa

Al menos 15 aviones de pasajeros que volaban en el espacio aéreo europeo han tenido que aterrizar de emergencia debido a supuestas amenazas de bomba.

Uno de ellos, un vuelo de Aer Lingus entre Dublín y Roma que ha sido desviado a la base aérea francesa de Évreux, en la región de Normandía, después de recibirse una amenaza de bomba. El aparato, un Airbus A320, aterrizó sin incidentes y las autoridades francesas han activado un dispositivo para inspeccionarlo.

A bordo viajaban 151 pasajeros y seis miembros de la tripulación, todos ellos a salvo después del aterrizaje. Aer Lingus ha anunciado que trabajará para reubicar a los pasajeros y facilitar que puedan llegar a su destino final lo antes posible.

Vuelos de Ryanair con destino Bulgaria afectados

La alerta sobre el vuelo de Aer Lingus se ha producido en una jornada en la que también se han registrado nuevas amenazas contra aviones con destino a Bulgaria.

Según ha informado el Ministerio de Transportes búlgaro, tres vuelos de Ryanair procedentes de Madrid, Londres y Copenhague se han visto afectados por avisos de bomba. Las autoridades han confirmado que no han encontrado explosivos en ninguno de los tres aparatos.

Los aviones procedentes de Madrid y Copenhague han aterrizado a la hora prevista en el aeropuerto Vasil Levski de Sofía. Una vez en tierra, los equipos de seguridad los han trasladado a zonas apartadas, han evacuado a los pasajeros y han inspeccionado tanto los equipajes como los propios aviones.

El vuelo procedente de Londres ha seguido otro procedimiento, siendo desviado al aeropuerto de Plovdiv, situado a unos 120 kilómetros de Sofía, donde también se han aplicado los protocolos de seguridad.

Más vuelos afectados

Dos vuelos de la compañía Finnair que habían partido de Helsinki se han visto afectados. Uno de ellos, con destino Roma, ha tenido que ser escoltado por la fuerza aérea italiana hasta la capital italiana. Otro, operado por Jettime, ha aterrizado en Viena sin problemas.

La compañía polaca LOT también ha comunicado que un vuelo con origen Varsovia y destino Bruselas ha aterrizado de forma segura en la ciudad belga tras un aviso de seguridad. Además, otro vuelo con destino París ha sido detenido cuando se dirigía a la pista y sus pasajeros han sido trasladados a otro aparato por precaución.

La Policía de la República Checa ha anunciado que cuatro aviones que se dirigían a Praga han comunicado también amenazas. A ello se une la información de medios italianos sobre un avión de la compañía Wizz Air que cubría la ruta Milán-Varsovia y ha tenido que aterrizar en Viena.

Por último, un avión de la aerolínea Aegean Airlines, procedente de Tesalónica, y otro de Ryanair con origen Oporto han aterrizado sin problemas en el aeropuerto de Milán-Malpensa tras recibir alertas.

Una cadena de falsas amenazas desde el martes

Los incidentes de este jueves se suman a los registrados el pasado martes, cuando siete vuelos europeos recibieron falsas amenazas de bomba en España, Polonia, Italia y Bulgaria.

En Bulgaria, dos de aquellos avisos afectaron a aviones en el aeropuerto de Sofía. En España, el aeropuerto de Murcia activó sus protocolos de seguridad tras una alerta en un avión de Ryanair procedente de Mánchester.

Las amenazas del martes se comunicaron mediante correos electrónicos dirigidos a distintas instituciones, según la información facilitada por las autoridades búlgaras.