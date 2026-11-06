El conductor del autobús que dejó dos muertos en Francia admite que se durmió al volante

El conductor del autobús que se salió de la carretera en el este de Francia y chocó contra un árbol ha reconocido ante las autoridades que se durmió al volante. El accidente, ocurrido en el departamento de Ain, provocó la muerte de dos pasajeros y dejó otros 22 heridos, tres de ellos en estado crítico.

El joven también resultó herido en el accidente y permanece bajo custodia policial desde las 11:00 horas, después de que los médicos considerasen que sus lesiones en las piernas permitían interrogarlo. La Fiscalía ha abierto una investigación por homicidio vial para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Dos fallecidos y tres heridos críticos

El accidente se produjo sobre las 7:00 horas, cuando el autobús circulaba entre Lyon y Bourg-en-Bresse. El vehículo transportaba a 49 personas, entre ellas 15 menores, cuando se salió de la carretera y colisionó violentamente contra un árbol.

Las dos víctimas mortales son una niña de siete años y un joven de 18. Además, tres personas sufrieron heridas de gravedad y otras 19 resultaron heridas de menor consideración. Las autoridades han señalado que la niña podría ser de nacionalidad bosnia y que viajaba junto a su madre y su hermana.

La magnitud del accidente obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias. En las labores de rescate participaron 102 bomberos, 58 vehículos, 50 gendarmes, cuatro helicópteros y ocho equipos del Servicio Móvil de Emergencias y Reanimación (SMUR).

El conductor dio negativo en alcohol y drogas

El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, ha explicado que los primeros análisis realizados al conductor dieron negativo en drogas. También había dado negativo en alcohol en el control obligatorio previo al inicio del trayecto. La fiscal Karine Malara ha indicado además que el autobús parecía encontrarse en buen estado mecánico y que había pasado una revisión recientemente.

La coronel Aurélie Dey, jefa de la Sección de Investigación de la Gendarmería de Lyon, ha explicado que el conductor se encuentra en estado de shock, aunque en condiciones de prestar declaración. También ha señalado que es consciente de la gravedad de lo sucedido y de que hay víctimas mortales. La investigación deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la salida de la vía y esclarecer las responsabilidades derivadas del accidente.

El Gobierno francés expresa sus condolencias

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha trasladado sus condolencias a través de un mensaje publicado en la red social X. En él ha expresado su apoyo a las familias de los fallecidos y al resto de afectados, y ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad desplegados en el lugar.

Un accident tragique ce matin à Lent, dans l'Ain. Deux enfants ont perdu la vie et plusieurs personnes ont été blessées dans un accident de bus. Pensées à leurs familles et à leurs proches, ainsi qu'à l'ensemble des personnes touchées par ce drame. Merci aux sapeurs-pompiers,… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) November 6, 2026

Por su parte, Philippe Tabarot se desplazó hasta Lent, la localidad del departamento de Ain donde tuvo lugar el accidente. El ministro habló del "enorme trauma" causado por el siniestro y recordó otro accidente de un autobús escolar ocurrido en enero de 2025 en Châteaudun, en el centro del país. En aquel caso, el conductor dio positivo en cannabis después de que el vehículo sufriera un accidente en el que murió una estudiante de 15 años y otras 20 personas resultaron heridas.