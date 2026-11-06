Una nueva ola de falsos avisos de bomba vuelve a poner en alerta a la aviación europea

Este viernes se han repetido las falsas alertas de bomba en vuelos en Europa tras una semana en que estos avisos coordinados han puesto en jaque varios aeropuertos europeos. En esta ocasión, autoridades de Francia, Dinamarca, República Checa, Italia, Portugal y Polonia han tenido que activar sus protocolos antiterroristas para inspeccionar vuelos y terminales, aunque las investigaciones han confirmado que no existe ni ha existido riesgo real para los pasajeros.

Este nuevo episodio de intimidación llega tras registrarse casi una treintena de incidentes similares el jueves (algunos con origen o destino en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas) y otros siete avisos registrados entre el lunes y el martes. Estos han sido algunas de las falsas alarmas detectadas este viernes:

Francia: Un portavoz del gabinete del primer ministro, Sébastien Lecornu, confirmó la detección de cuatro nuevas amenazas en aeronaves sobrevolando territorio galo. Tres de ellos aterrizaron en el aeropuerto parisino de Orly y otro en Burdeos, donde equipos de artificieros procedieron al registro de los fuselajes.

República Checa: La Policía checa tuvo que inspeccionar hasta nueve aeronaves (cuatro llegadas y cinco salidas) en el aeropuerto Václav Havel de Praga tras recibir avisos sobre artefactos explosivos de fabricación artesanal. A pesar de los controles, las operaciones mantuvieron un impacto mínimo.

Italia: Un vuelo de Wizz Air que cubría la ruta entre Praga y Roma realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Venecia tras recibir una alerta. El tráfico aéreo en la ciudad italiana se suspendió temporalmente mientras se desembarcaba a los pasajeros para inspeccionar el equipaje.

Dinamarca: El aeropuerto de Copenhague sufrió amenazas por segundo día consecutivo. Las fuerzas policiales se desplegaron de forma visible en las instalaciones, asegurando que "no existe ni ha existido peligro alguno" para los viajeros.

Portugal: Las autoridades inspeccionaron un vuelo de Ryanair que partía de Lisboa hacia Roma, el cual sufrió un retraso de más de dos horas mientras la Unidad Especial de Policía revisaba la aeronave y el equipaje de los pasajeros.

Polonia: Los aeropuertos polacos gestionaron una amenaza sobre una aeronave procedente de Tallin con destino a Varsovia.

Los avisos anónimos siguen bajo estricta investigación judicial sin autoría confirmada y las agencias internacionales de inteligencia y cooperación policial mantienen abierta una macroinvestigación para rastrear el origen digital de estas falsas alarmas que buscan desestabilizar las infraestructuras críticas europeas.

En el caso de los avisos en el aeropuerto de Compehague, la Policía ha precisado que en algunos casos han sido reivindicados por un grupo ruso de extrema derecha conocido como Estado Masculino (EM).