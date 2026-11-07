Al menos cinco muertos y docenas de heridos en un tiroteo en Cracovia

Al menos cinco personas han muerto y varias docenas más han resultado heridas este sábado cuando un hombre irrumpió con un coche en la plaza mayor de Cracovia, en el sur de Polonia, y comenzó a disparar al azar a transeúntes, informó la Policía, que ha detenido al atacante.

La Policía indicó en la red social X que el ataque indiscriminado se produjo alrededor de las 15.00 hora local (14.00 GMT). Explicó que los agentes abrieron fuego contra el hombre, quien resultó herido y fue trasladado a un hospital.

Shoot all terrorists! No questions asked. pic.twitter.com/1mRQwpwdzD — Dominik Tarczyński MEP (@D_Tarczynski) November 7, 2026

En el incidente, "cinco personas han fallecido y varias docenas están heridas", afirmó la Policía, que ha desplegado un operativo de emergencia en el lugar. En imágenes emitidas por la cadena PolSat, se puede ver un vehículo Subaru de color oscuro circulando a toda velocidad por la calle Szewska, una de las vías peatonales que salen de la plaza mayor cracoviense, que supuestamente conducía el autor del ataque.

Tras perpetrar su ataque cerca de la emblemática iglesia de Santa María, el hombre intentó darse a la fuga en el coche, pero fue interceptado y detenido. Según testigos presenciales, el ataque fue indiscriminado y se dirigió contra los grupos de turistas y paseantes que llenaban las terrazas de la plaza de la ciudad, un lugar muy concurrido especialmente los fines de semana.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que está siendo informado puntualmente por el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, sobre la situación en Cracovia y que la policía está investigando el trasfondo y todas las circunstancias "del atentado".

Tiroteo en Cracovia

Kierwiński se está trasladando a Cracovia en estos momentos, según dijo a la agencia PAP una portavoz del Ministerio del Interior. El presidente polaco, Karol Nawrocki, expresó su "enorme preocupación" por "los trágicos acontecimientos ocurridos en el centro de Cracovia" y dijo estar pensando en las víctimas, los heridos y sus familias.

El jefe de Estado dijo que también el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional va de camino a Cracovia y que espera que "se esclarezcan por completo las circunstancias de estos dramáticos acontecimientos". El ministro de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, aseguró por su parte que "todas las circunstancias y motivos de este suceso serán investigados minuciosamente".