Pinchazo sindical en Francia: la participación en las protestas cae en picado tras cuatro semanas

Las calles francesas han vivido este sábado una jornada de protestas bastante menos multitudinaria que las anteriores. Después de cuatro semanas consecutivas de movilizaciones, las manifestaciones en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos han perdido fuelle, con una participación muy inferior a la registrada en las últimas convocatorias y un ambiente que, en líneas generales, se ha mantenido tranquilo.

Las cifras reflejan claramente el descenso. El Ministerio del Interior calcula que 146.000 personas han salido a la calle en todo el país, 46.000 de ellas en París. Los convocantes, sin embargo, elevan la participación hasta los 250.000 manifestantes, de los cuales 75.000 se han concentrado en la capital francesa.

Sea cual sea el recuento, la movilización queda lejos de las anteriores jornadas. Las autoridades contabilizaron 550.000 participantes el 17 de octubre, 410.000 el día 24 y 320.000 el 31. La diferencia es todavía mayor si se compara con la protesta sindical del pasado jueves, que reunió a 575.000 personas según el Gobierno y a más de 1,5 millones según los sindicatos.

En París, la manifestación ha transcurrido sin grandes incidentes durante buena parte del recorrido. La marcha, que ha partido de la plaza de la República y ha terminado en la de Nación, ha reunido a organizaciones estudiantiles y a las principales centrales sindicales.

Sin embargo, convocados por los 'chalecos amarillos', un centenar de personas se concentraron en la plaza de la Concordia, lugar vetado por las autoridades pero donde una treintena de manifestantes protagonizaron una sentada hasta que el fuerte dispositivo policial la disolvió, identificó a los participantes y les impuso multas de 135 euros.

Los agentes también intervinieron ante otro grupo frente al hotel Crillon, en una iniciativa que se saldó sin incidentes, aunque dos figuras del movimiento, Benjamin Ball y Azelma Sigaux, fueron detenidas frente a la aledaños Asamblea Nacional. Además, una vez disuelta la concentración, alrededor de 200 individuos han protagonizado enfrentamientos con las fuerzas policiales.

La jornada ha estado marcada por un amplio despliegue de seguridad. La Prefectura de Policía ha informado de 5.813 controles y 15 detenciones desde primera hora de la mañana, mientras que 70.000 policías y gendarmes han sido desplegados por todo el territorio francés.

Con las movilizaciones perdiendo participación, todas las miradas están puestas ahora en el próximo lunes. El primer ministro, Sébastien Lecornu, tiene previsto reunirse con representantes sindicales, empresarios y miembros del sector educativo para abordar las reivindicaciones que han alimentado las protestas.

En una carta dirigida a los interlocutores sociales, Lecornu ha asegurado que tiene en cuenta tanto las demandas de los sindicatos como las preocupaciones de los empresarios. También mantendrá un encuentro con representantes de estudiantes de secundaria y universitarios, antes de participar en una reunión sobre la reforma de Parcoursup, la plataforma de acceso a la universidad.

Entre las medidas que el Ejecutivo ya ha avanzado figuran la incorporación de 500 profesores, un límite de 28 alumnos por clase en segundo curso de secundaria y la creación de 15.000 nuevas plazas en la enseñanza superior.

Pero las movilizaciones no tienen todavía fecha de finalización. Las organizaciones sindicales de la enseñanza ya han convocado una nueva jornada de huelga y manifestaciones para el martes 10 de noviembre. La respuesta del Gobierno y la posición conjunta que fijarán las ocho principales organizaciones sindicales tras la reunión del lunes pueden marcar el rumbo de las próximas protestas.

Cabe recordar que en España las amenazas sobre posibles actos vandálicos y saqueos tras los llamamientos de Blocus también han generado preocupaciones las últimas semanas, sobre todo por los ocurridos en Barcelona. De hecho, el pasado fin de semana numerosos comercios de distintas ciudades, incluido el centro de Madrid, llegaron a tapiar sus establecimientos ante el temor a más posibles altercados. Sin embargo, esos episodios no llegaron a producirse. Y por el momento, a la hora que se publica esta noticia, tampoco se han producido en lo que llevamos de fin de semana.