Rusia amenaza a Austria con una respuesta "dolorosa" tras la expulsión de cuatro diplomáticos

El Gobierno de Rusia ha advertido de que responderá de manera "proporcionada pero dolorosa" a la reciente expulsión de cuatro diplomáticos rusos decretada por las autoridades de Austria, según ha informado este sábado el viceministro de Exteriores ruso, Dmitri Liubinski, a la agencia estatal TASS, según recoge Europa Press.

El diplomático ha subrayado que cualquier acción inamistosa por parte de las autoridades austriacas "siempre ha recibido y continuará recibiendo una respuesta proporcional por la parte rusa", asegurando que, aunque la medida resultará "inevitablemente dolorosa para Viena", no ha sido una elección de Moscú.

Personas 'non grata'

Las declaraciones se producen dos semanas después de que el Ministerio de Exteriores austriaco declarase el pasado 23 de octubre personas non gratas a cuatro miembros de la delegación diplomática rusa y les ordenase abandonar el territorio nacional, acusándoles de intervenir en actividades inadecuadas para sus cargos.

Entre los afectados se encuentran tres diplomáticos de la Embajada rusa en Austria, señalados por participar en "actividades incompatibles con su estatus diplomático", y un miembro de la delegación de Rusia ante la OSCE para la Seguridad Militar y el Control de Armamentos, sancionado por el mismo motivo.

La representación de Moscú en Viena acusó a Austria de seguir "ciegamente" la postura colectiva "antirrusa" de Occidente y garantizó en su momento que "estas acciones inevitablemente tendrían una respuesta adecuada", sin revelar más detalles sobre el alcance de una eventual réplica.

Antecedentes

Esta medida elevó a 18 la cantidad de diplomáticos rusos expulsados por Austria desde 2020.

La cancillería informó de que actuó a partir de conclusiones de los organismos de seguridad nacionales. En su comunicado, sostuvo que los funcionarios rusos "participaron en actividades incompatibles con su estatus diplomático", fórmula utilizada habitualmente por los gobiernos europeos al referirse a operaciones de inteligencia efectuadas bajo cobertura diplomática.

Viena alberga oficinas de las Naciones Unidas, entre ellas el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. También acoge a la OSCE y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo.