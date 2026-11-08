El piloto Eduardo Gavilán analiza las amenazas de bomba en vuelos europeos: "No hay nada que se improvise"

Eduardo Gavilán, piloto y editor de Aviación Digital, analizó los protocolos de aviación ante una amenaza de bomba en pleno vuelo durante su intervención en el programa En Casa de Herrero de esRadio.

La entrevista, conducida por el periodista Luis Herrero, se produjo a raíz de la reciente ola de falsas alarmas que ha afectado a varios vuelos en Europa en cuestión de pocos días. Al ser preguntado sobre si había vivido una situación semejante a lo largo de su carrera, Gavilán, que cuenta además con trayectoria en el transporte de carga, explicó que en los almacenes en tierra sí llegaron a recibir alguna alerta de este tipo, pero precisó que "en vuelo, desde luego, ninguna".

Unos 30 vuelos afectados

Herrero presentó el asunto como "algo que es muy muy preocupante y que de verdad nos tenemos que tomar en serio", y habló de unos 30 aviones que han recibido alarmas de bomba en pleno vuelo. Según el resumen que se emitió en el programa, los incidentes obligan a activar protocolos de seguridad, desalojar pasajeros, inspeccionar aeronaves y, en algunos casos, desviar vuelos e incluso movilizar cazas de combate. La alerta afecta a España, Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria y la República Checa, entre otros países.

Uno de los casos más llamativos fue el de un avión de Aer Lingus que cubría la ruta entre Dublín y Roma: recibió la amenaza sobre el espacio aéreo francés, tuvo que desviarse y aterrizó en una base aérea con 151 pasajeros y 6 tripulantes a bordo para que lo revisaran los artificieros. También se vieron afectados tres vuelos de Ryanair con destino a Bulgaria que salieron de Madrid, Londres y Copenhague; el de Londres fue desviado a Plovdiv y los demás aterrizaron en Sofía.

La oleada llegó después de los incidentes del martes, cuando otros siete aviones con destino a España, Polonia, Italia y Bulgaria recibieron amenazas casi simultáneas. En España, un vuelo de Ryanair procedente de Manchester obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Murcia.

Quién está detrás

Por ahora no hay una atribución oficial y los expertos piden prudencia. Entre las hipótesis que recogió el programa figuran una posible dimensión geopolítica, en un contexto de tensión con Rusia y de operaciones de guerra híbrida contra los países europeos, y un efecto llamada, donde la difusión de las primeras amenazas podría animar a otros a imitarlas sin que haya necesariamente una organización detrás.

Gavilán se mostró igual de cauto. "Es cierto que la concentración de amenazas en tan poco tiempo es llamativa, pero lo que no permite […] tampoco afirmar de una manera taxativa que es una campaña coordinada", señaló. "Yo creo que esto corresponde más a las autoridades investigar posibles vínculos y determinar quién puede estar detrás", añadió.

El piloto recordó que los aviones rusos "tienen restringido el vuelo sobre el espacio aéreo europeo" y que la guerra de Ucrania también limita el espacio aéreo, pero insistió en que "no se puede afirmar que sea algo que esté coordinado". Tampoco descartó el efecto llamada. "Esto ya nos pasó, en los años 90 hubo muchísimas amenazas de este tipo", recordó.

Qué hace la tripulación

Sobre lo que ocurre en la cabina, Gavilán explicó que "las tripulaciones tienen procedimientos ya establecidos para estas situaciones". "Ten en cuenta que este medio de transporte es ultraseguro y aquí tenemos procedimientos absolutamente para todos, hasta para ir al servicio", señaló.

El primer paso corresponde al comandante, que, según explicó, "valora la información disponible y gestiona el vuelo en coordinación con los servicios correspondientes", sobre todo con el control de tránsito aéreo (ATC). Según las circunstancias, puede ser necesario desviarse o tomar otras medidas, pero "la prioridad siempre es la seguridad de las personas".

Por qué unos aviones se desvían y otros no

Herrero planteó una duda: algunos de los aviones amenazados siguieron su vuelo y aterrizaron donde estaba previsto, y otros fueron desviados. La respuesta de Gavilán fue que "depende de la naturaleza de la amenaza".

El piloto explicó que los protocolos van más allá de la cabina. "Todas las personas que trabajan en una compañía aérea están entrenadas para un procedimiento específico en el caso de que haya un aviso de bomba", aseguró. Ese personal sigue un protocolo, y la autoridad aeronáutica hace auditorías específicas para comprobar que todo el mundo conoce esos procedimientos.

Con lo que se obtiene, se analiza "si es una amenaza real o puede ser una amenaza sin fundamento", por ejemplo porque los datos no concuerdan con el vuelo, y a partir de ahí se decide. Una opción es que el avión vuele escoltado; otra, aplicar los procedimientos preventivos específicos que tienen los pilotos. "También el propio país interviene", añadió, y recordó que "hay a veces que incluso intervienen los cazas".

El destino del aterrizaje también está pensado. Según explicó, unas veces se elige una base, por ser un área muy segura, y "si toman un aeropuerto lo suyo es que te aparquen en una zona que esté alejada del resto de aviones". "Está todo bastante controlado", aseguró.

¿Es fácil subir una bomba a un avión?

Herrero le hizo la pregunta que, según dijo, se hacen muchos oyentes: con controles de seguridad tan estrictos, ¿es fácil subir una bomba a un avión? Gavilán respondió que es "muy muy difícil", y no solo "por el tema de la seguridad activa, sino de la pasiva".

Los aeropuertos son espacios "ultraseguros", explicó, en los que "se investiga todo el personal que está trabajando ahí" y donde "hay procedimientos, hay protocolos". Eso no excluye fallos: "Esto no quita que pueda haber alguna brecha, que ha sucedido ya alguna vez", reconoció.

El piloto describió un sistema con tres niveles: "Los pilotos disponemos de procedimientos para gestionar el vuelo, los controladores tienen los suyos para prestar asistencia y organizar el tráfico y los aeropuertos cuentan con planes de seguridad y emergencia". Y añadió que "es una cosa que se revisa recurrentemente y no hay nada que se improvise".

El programa también puso el acento en las consecuencias que puede tener cada aviso, incluso cuando termina siendo una falsa alarma. "Una amenaza, aunque resulte falsa, sus consecuencias son muy importantes". Estas situaciones obligan a desplegar efectivos policiales y equipos especializados, además de poder paralizar por completo la actividad de estaciones y aeropuertos.