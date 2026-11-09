Francia investiga a un grupo iraní por los ciberataques que provocaron pérdidas millonarias en cientos de supermercados

La Justicia francesa ha puesto el foco en una unidad de los Guardianes de la Revolución de Irán por su posible implicación en los ciberataques que afectaron a cientos de supermercados durante la noche del 11 al 12 de octubre. Los piratas informáticos consiguieron acceder de forma remota a los sistemas de refrigeración de numerosos establecimientos y alterar sus temperaturas, lo que obligó a desechar grandes cantidades de alimentos y ocasionó pérdidas millonarias.

La Fiscalía francesa ha anunciado este lunes que la investigación se dirige principalmente contra Shahid Kaveh, una unidad digital vinculada a los Guardianes de la Revolución. Las pesquisas se centran especialmente en sus responsables, aunque también abarcan a "cualquier otra persona que pueda ser identificada". Según informa la agencia EFE, las autoridades judiciales han dictado varias órdenes internacionales de detención.

Las sospechas sobre la posible participación de Irán también han sido confirmadas a Reuters por dos fuentes conocedoras de la investigación. Sin embargo, la autoría de los ataques todavía no se ha acreditado públicamente, ya que las autoridades francesas no han difundido las pruebas técnicas que permitirían atribuir las operaciones a los piratas informáticos respaldados por Teherán.

Cientos de supermercados afectados

El ataque alcanzó a algunas de las principales cadenas de distribución de Francia, entre ellas Intermarché, Netto, Carrefour, Monoprix, Leclerc y Coopérative U.

De acuerdo con la información publicada por Le Monde, los incidentes afectaron a unos 300 establecimientos de Intermarché y Netto, alrededor de un centenar de Coopérative U, 80 supermercados Carrefour y una treintena de Monoprix. A esta relación se suman varios establecimientos de Leclerc.

Los ciberdelincuentes explotaron vulnerabilidades en los sistemas encargados de regular las cámaras frigoríficas para modificar sus temperaturas sin necesidad de acceder físicamente a las instalaciones. Según el diario francés Le Monde, algunos equipos llegaron a alcanzar los 80 grados, una alteración que provocó la destrucción de numerosos productos alimentarios y daños materiales de consideración.

Los incidentes también han puesto de relieve las deficiencias de seguridad de determinados dispositivos antiguos de la empresa danesa Danfoss. Algunos de estos equipos habían dejado de recibir actualizaciones, mientras que otros presentaban contraseñas poco seguras o permanecían expuestos a internet.

Ataques en otros países europeos

Los incidentes no se limitaron al territorio francés. Posteriormente se detectaron ataques similares en Bélgica, Suecia, Finlandia, Estonia, Luxemburgo e Irlanda, donde también resultaron afectados sistemas informáticos destinados al control de instalaciones frigoríficas.

En Francia, el pasado 2 de noviembre también se registró un ciberataque contra las cámaras frigoríficas del Establecimiento Francés de Sangre (EFS).

En esta ocasión, pese a la alteración de los sistemas de refrigeración, no se registraron pérdidas de productos sanguíneos ni consecuencias sanitarias. Por el momento, no se ha demostrado que todos estos incidentes formen parte de una misma operación ni que estén relacionados con el grupo iraní investigado por los ataques de octubre.

Las autoridades francesas continúan investigando la posible responsabilidad de Shahid Kaveh y mantienen abiertas las pesquisas para identificar a otras personas que pudieran estar relacionadas con los hechos.