Las medidas del Gobierno francés no satisfacen a sindicatos y estudiantes por lo que seguirá la oleada de protestas

Las concesiones del Ejecutivo francés a los sindicatos y a las organizaciones estudiantiles, simbolizadas en el incremento del salario mínimo, no lograron convencerlos de que abandonen la tensión social y, tras reunirse con el primer ministro, Sébastien Lecornu, anunciaron nuevas jornadas de protesta.

Frente a los problemas de poder adquisitivo que motivaron la convocatoria de una huelga general el pasado jueves, el primer ministro anunció una subida del 1,6 % del salario mínimo, el tercer incremento de un año en el que ha progresado un 5,3 % para superar los 1.500 euros.

En paralelo, aseguró que disminuirá las cargas patronales a condición de que en las negociaciones de convenios colectivos las empresas se comprometan a incrementar los salarios.

Ambas medidas fueron consideradas insuficientes por los sindicatos e, incluso, calificadas de "migajas" por parte de la líder de la radical Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, que consideró que esta última subida no da "ni para un kilo de tomates".

Ante ello, los sindicatos anunciaron una nueva jornada de huelga general para el 17 de noviembre, tras haber sacado a las calles, según sus cuentas, a 1,6 millones de manifestantes el pasado jueves.

Lecornu reconoció que "las tensiones sociales son fuertes" y que existen "inquietudes políticas sobre el futuro", pero alertó de las dificultades que supone tener una deuda tan elevada y de alcanzar acuerdos en un periodo preelectoral.

Al tiempo, recordó que se trata de "la segunda mayor subida del salario mínimo en veinte años".

La patronal recordó que será la tercera subida del salario mínimo en lo que va de año e indicó que se produce "en un momento de importantes tensiones económicas para las empresas".

Al tiempo, aseguró que se verán obligados a negociar los convenios colectivos sin suficiente visibilidad sobre las bajadas de impuestos que anunció el Ejecutivo, que no fueron detalladas.

Lecornu rechazó subidas del salario mínimo más importantes porque, a su juicio, pueden destruir empleos, y señaló que se han adoptado otras medidas en favor del poder adquisitivo, como la prolongación a 2027 de las ayudas a la compra de carburantes destinadas a varios sectores.

Los estudiantes mantienen la movilización

Tampoco convenció el primer ministro a los representantes estudiantiles, que fueron el detonante de la crisis social y que abandonaron la reunión con Lecornu asegurando que sus propuestas son "insatisfactorias".

Aseguraron que no se conforman con la reforma de la plataforma de acceso a la universidad que ya ha anunciado el Ejecutivo y que lo que realmente reclaman son más plazas en la educación superior para que la selección sea menos severa.

Los estudiantes llamaron a sumarse a la huelga convocada por los sindicatos de docentes para este martes, a mantener los bloqueos de institutos, aunque han caído de forma vertiginosa en los últimos días, y a sumarse a las protestas en los próximos sábados.

También criticaron la respuesta policial a sus acciones, que consideran excesiva. El ministro de Educación, Édouard Geffray, aseguró que unos 300 estudiantes han resultado heridos.

Tanto él como Lecornu denunciaron los ataques a las fuerzas del orden y a los docentes.

Uno de ellos, el director de un instituto, recibió este lunes el impacto de un proyectil en la sien en un establecimiento de Bègles, a las afueras de París, lanzado desde un grupo de manifestantes encapuchados que bloqueaban la entrada de estudiantes. La Fiscalía ha abierto una investigación por violencia voluntaria en grupo.

Lecornu, por su parte, aseguró que los actos violentos registrados en los últimos días al margen de las manifestaciones han dañado el tejido económico del país y pidió que cesen.