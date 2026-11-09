Le Pen duplica en intención de voto a Mélenchon mientras sus rivales pierden fuelle

En medio de los gravísimos disturbios y protestas de las últimas semanas, Francia se prepara para las presidenciales de la próxima primavera con la líder de la extrema derecha Marine Le Pen ampliando su ventaja sobre sus rivales. Según un sondeo publicado por la cadena M6 y la emisora RTL, Le Pen ganaría las elecciones con el dirigente de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, consolidándose en la segunda posición. Pierden fuelle sus principales rivales, el centrista Édouard Philippe y el socialdemócrata Raphaël Glucksmann.

El sondeo, de Harris Interactive, otorga a Le Pen entre el 34 % y el 36 % de las intenciones de voto en la primera vuelta del 18 de abril, frente al 18-19 % del líder de la extrema izquierda Mélenchon, lo que supone un incremento de entre uno y dos puntos respecto a la anterior encuesta del mismo instituto de finales de octubre.

El ex primer ministro Philippe, líder del partido Horizons, obtendría entre el 11 % y el 14 %, mientras que el eurodiputado Glucksmann se situaría entre el 11 % y el 13 %, con un apoyo estancado o ligeramente inferior al de la anterior encuesta.

En el bloque de la derecha y el centro, el alcalde de Cannes, David Lisnard, gana terreno y alcanza el 9 % de las preferencias. En uno de los escenarios analizados, se sitúa a tres puntos de Philippe, que obtendría el 12 %, mientras que igualaría el resultado del ex primer ministro Gabriel Attal, que representa a los macronistas.

El presidente de Los Republicanos —la derecha tradicional—, Bruno Retailleau, reuniría solo entre el 5 % y el 8 % de los votos.

La encuesta apunta asimismo a una ventaja de Le Pen en todos los escenarios examinados de segunda vuelta del 2 de mayo. La mayor diferencia se produciría si su contrincante fuese Mélenchon, al que derrotaría por el 68 % de los votos frente al 32 % del líder de la extrema izquierda.

Ante Philippe, Le Pen obtendría el 58 %, mientras que frente a Glucksmann alcanzaría el 60 %.

El sondeo se publica en un momento de debate dentro de la derecha y el centro sobre la posibilidad de organizar unas primarias para elegir un candidato común, una opción que distintos representantes de esos espacios políticos han planteado a Philippe.