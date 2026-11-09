Reúnen 278 millones para reparar el sarcófago de Chernóbil atacado por Rusia

La comunidad internacional ha dado un paso decisivo para atajar las consecuencias de las agresiones militares de Moscú sobre infraestructuras críticas. La rehabilitación de la cúpula protectora levantada sobre el reactor dañado de la central nuclear de Chernóbil ha recabado ya 278 millones de euros procedentes de catorce países y organismos internacionales, alcanzando más de la mitad de los 500 millones de euros necesarios para afianzar la estructura. La cubierta sufrió graves desperfectos en 2025 tras el impacto de un vehículo no tripulado ruso, lo que obligó a activar una respuesta de emergencia coordinada.

El anuncio oficial se produjo este lunes en París durante una cumbre de donantes enmarcada en las reuniones ministeriales del G7, promovida de manera conjunta por Francia y Ucrania. La presidenta del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), Odile Renaud-Basso, confirmó que nueve Estados adicionales se han sumado recientemente al esfuerzo financiero. La responsable de la institución multilateral agradeció la implicación de los Ejecutivos aliados: "Agradezco a los países que han anunciado que están trabajando en sus contribuciones y que deben seguir sus propios trámites internos; comprendemos perfectamente los plazos que exigen los procesos presupuestarios y la toma de decisiones a nivel nacional".

El liderazgo de la aportación económica recae una vez más en las potencias occidentales. Estados Unidos encabeza las contribuciones con una partida de 86 millones de euros comunicada en abril, a la que se suman los 75 millones comprometidos por la Comisión Europea. Por su parte, Alemania destinará 50 millones, Francia cerca de 30 millones y el Reino Unido aportará 20 millones, completando una red de respaldo en la que también participan naciones como Noruega o Canadá para garantizar la estabilidad y seguridad nuclear en el continente.

Durante su intervención telemática en el encuentro, el titular de Energía del Gobierno de Kiev, Denís Shmihal, subrayó la trascendencia estratégica de las obras para frenar cualquier riesgo de contaminación: "Restaurar el sarcófago trasciende con creces la mera contención de la estructura dañada. Es una inversión directa en la seguridad nuclear de Europa para los próximos años y décadas; una garantía de que la catástrofe de Chernóbil jamás volverá a repetirse".

El calendario fijado por las cancillerías aliadas no deja margen para dilaciones. El titular de Economía francés, Roland Lescure, recordó que la meta de recaudar la totalidad de los fondos debe alcanzarse indefectiblemente antes de la próxima primavera. Ante los continuos embates bélicos que amenazan la estabilidad europea, las democracias occidentales han reafirmado así su compromiso para neutralizar cualquier amenaza radiológica sobre la población y salvaguardar el entorno de una planta que en 1986 protagonizó el mayor desastre atómico de la historia.