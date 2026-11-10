Detenido el hermano de Viktor Orban en Hungría acusado de tráfico de inmigrantes

Áron Orbán, hermano del anterior primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, terminó detenido este lunes en relación con un supuesto caso de tráfico ilícito de inmigrantes, según informaron varios portales de noticias húngaros. "El objetivo es eliminar a los adversarios políticos y construir un sistema unipartidario. El blanco soy yo; mi hermano es solo un instrumento. Es un juego sucio", dijo el propio Viktor Orbán en Facebook. El actual primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, declaró en una primera reacción: "Como es habitual por su parte, Orbán se presenta como una víctima de los procedimientos". El portal Kontroll.hu informó este lunes de que las autoridades húngaras han iniciado investigaciones sobre este caso, en el que la empresa de Áron Orbán inscribió en el 2024 a medio centenar de ciudadanos vietnamitas en un curso de primeros auxilios en la Universidad de Pécs, en el sur del país.

Con la inscripción en ese curso, los asiáticos pudieron obtener visados para entrar en el espacio Schengen, de libre circulación en la Unión Europea (UE). Se sospecha que Áron Orbán intercedió ante un colaborador de su hermano mayor —primer ministro entre el 2010 y el 2026— para acelerar los trámites relacionados. La policía húngara, por su parte, informó este lunes de que investigadores de la Oficina Nacional de Investigación (NNI) y la Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Bienes (NVVH) están instruyendo dos procedimientos con detenciones y registros relacionados con este delito.

Estas acciones se están desarrollando en Budapest y en la provincia de Pest, precisó la Policía, sin nombrar al hermano del ex primer ministro. Magyar ganó las elecciones legislativas de abril pasado al frente del partido Tisza, prometiendo "rendición de cuentas" para aquellos que participaron en actos de corrupción durante los cuatro mandatos de Orbán entre el 2010 y el 2026. En las últimas semanas, las autoridades detuvieron a tres antiguos ministros de Orbán por supuestos casos de malversación de fondos públicos y corrupción. Primero fueron detenidos Miklós Seszták, ministro de Desarrollo Nacional entre el 2014 y el 2018, y Balázs Hankó, responsable de Cultura entre el 2024 y el 2026; y después, György Matolcsy, ministro de Economía entre 2010 y 2013 y gobernador del Banco Nacional de Hungría entre el 2013 y el 2025.