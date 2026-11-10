Al menos 11 personas han muerto y 48 han resultado heridas tras la colisión de varios vehículos. El siniestro ha tenido lugar en el tramo de la autopista que conecta la capital, Sofía, con la ciudad costera de Burgas, en las inmediaciones de Yambol, en el sureste de Bulgaria, debido a una densa niebla que reducía drásticamente la visibilidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 en la autopista Trakia, registrándose dos choques. El primero, en el kilómetro 289, en sentido a Burgas, y otro minutos después, en el kilómetro 294, en dirección a Sofía, según BTA.

Alrededor de medio centenar de vehículos, entre automóviles particulares y camiones de gran tonelaje, han quedado atrapados y aplastados en la colisión en cadena, según ha informado el gobernador regional, Georgi Chalukov: "El accidente es bastante grave, tememos lo peor".

Las imágenes difundidas por las televisiones locales muestran una escena devastadora: coches volcados, aplastados bajo las estructuras de los camiones e incluso algunos vehículos calcinados a lo largo de varios cientos de metros de calzada. Entre los vehículos involucrados hay un camión cisterna que transportaba gas.

🔴 La niebla provoca un accidente múltiple con 50 vehículos dejando al menos 11 muertos y 48 heridos en Bulgaria pic.twitter.com/ODi2ebxPe4 — Libertad Digital (@libertaddigital) November 10, 2026

Movilización institucional y estado de los heridos

El primer ministro búlgaro, Roumen Radev, ha confirmado la cifra provisional de víctimas y ha suspendido inmediatamente su agenda oficial para desplazarse de urgencia a la zona del impacto, tras haberse reunido por la mañana con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

"El balance provisional es de 11 muertos y 48 heridos", ha confirmado ante los medios de comunicación. Así mismo, los servicios de emergencia han trasladado a parte de los heridos, la mayoría en estado crítico al Hospital de Yambol.

La siniestralidad viaria en Bulgaria

Este dramático accidente vuelve a poner el foco en la seguridad vial del país. Bulgaria encabeza el trágico balance de carreteras más peligrosas de la Unión Europea, registrando según datos de la Comisión Europea 71 fallecidos por millón de habitantes, una cifra que contrasta fuertemente con la media europea.