Pánico en decenas de colegios de Italia por falsos avisos de bomba

Una intensa oleada de avisos anónimos recibidos durante las primeras horas de la jornada lectiva ha provocado la alarma en la comunidad escolar de Italia. Los equipos de seguridad se vieron obligados a desalojar decenas de centros educativos en diversas localidades del país tras la recepción de múltiples mensajes que alertaban sobre la supuesta colocación de artefactos destructivos.

La emergencia comenzó a primera hora de la mañana, cuando las direcciones de numerosos institutos y escuelas recibieron correos electrónicos advirtiendo sobre la presencia de cargas explosivas listas para detonar. De inmediato, los directores activaron los correspondientes protocolos de evacuación para salvaguardar la integridad de miles de alumnos y docentes, que fueron trasladados con rapidez a zonas exteriores seguras mientras se personaban las fuerzas del orden.

Unidades caninas especializadas y los artificieros de la Policía y del cuerpo de carabinieri inspeccionaron exhaustivamente las aulas, pasillos, patios y gimnasios de las instalaciones afectadas en enclaves como Roma o Milán. Tras horas de minuciosas pesquisas y rastreos, las autoridades confirmaron la inexistencia de explosivos en la totalidad de los recintos examinados, certificando que se trataba de una campaña coordinada de intimidación destinada a sembrar el caos en los servicios públicos.

La división especializada en delitos telemáticos de la Policía del Estado ha abierto una investigación judicial con el propósito de rastrear las direcciones IP desde las que se emitieron los correos amenazantes. Los agentes tratan de determinar si la autoría corresponde a un sabotaje orquestado o a una acción individual con ramificaciones internacionales, un patrón delictivo digital que ya se ha registrado previamente en otros países europeos.

El suceso generó notables complicaciones logísticas y retenciones de tráfico en las inmediaciones de las escuelas, afectando a cientos de familias que acudieron a recoger a sus hijos ante la incertidumbre inicial. Una vez descartado cualquier indicio de peligro real, las autoridades locales y los responsables educativos autorizaron la reanudación de la actividad lectiva en la mayor parte de los centros durante el turno de tarde.