Giorgia Meloni llama a la unidad tras una falsa alarma de bomba en 6.000 colegios de Italia

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha lanzado este miércoles un mensaje de tranquilidad tras confirmar que no se ha hallado ningún artefacto explosivo en las más de 6.000 escuelas del país que recibieron correos amenazantes a lo largo del día. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado inspeccionaron aula por aula los centros donde cundió la alarma, descartando cualquier riesgo real tras horas de incertidumbre ciudadana.

Ante esta situación, la jefa del Ejecutivo ha convocado a los líderes de las formaciones de la oposición a un encuentro en el Palacio Chigi con el objetivo de abordar la seguridad nacional al margen de la pugna partidista. "En lo que respecta a la seguridad de los italianos, empezando por la seguridad percibida, no hay mayoría ni oposición: hay Italia", manifestó Meloni en una declaración institucional en vídeo, subrayando la resiliencia cívica del país frente a las maniobras de intimidación psicológica.

Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli.

Chi ha fatto questo voleva una Nazione ferma e impaurita. Troverà una Nazione che domani si sveglia, accompagna i figli a scuola e va a lavorare. È questa la risposta, ed è la più forte che… pic.twitter.com/7oSUrjxd7l — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 11, 2026

Tras reunirse de urgencia con su gabinete ministerial y los máximos responsables de la ciberseguridad italiana, la mandataria desgranó las conclusiones preliminares de las pesquisas. Según los análisis del Gobierno, no existen indicios de peligro concreto, sino una estrategia deliberada orientada a generar alarma social y paralizar las actividades cotidianas. Las autoridades nacionales trabajan ya de forma coordinada con la Fiscalía y diversas agencias comunitarias para identificar el origen de los envíos telemáticos.

Las comunicaciones remitidas a los centros educativos estaban firmadas bajo la identidad ficticia de Mikhail Andropov y encabezadas por un supuesto Vilayat de Misoginistán. Los textos, cargados de delirios misóginos y amenazas de muerte, advertían de bombas en las escuelas e incluso en el vehículo oficial de la primera ministra. Este patrón reproduce la retórica empleada recientemente en el aeropuerto de Fiumicino por los autodenominados Luchadores del Estado Masculino, una red radical de corte incel y extremista nacida en Rusia y sujeta a estrecha vigilancia policial.

El Ejecutivo ha enmarcado estos episodios en una serie de ofensivas híbridas y falsas alertas que han afectado simultáneamente a naciones como el Reino Unido e Irlanda, así como a varias redacciones de medios de comunicación en el continente. Lejos de ceder al pánico, Meloni garantizó que la sociedad responderá manteniendo intacta su rutina cívica: la mejor respuesta frente al chantaje del miedo consiste en despertar con normalidad, llevar a los hijos a clase y acudir al trabajo.