Un muerto y un herido en un tiroteo en una cafetería de Alemania

Una persona ha muerto y otra ha resultado herida en un tiroteo ocurrido este miércoles por la noche en una cafetería del centro de Mannheim, en el suroeste de Alemania. La Policía ha detenido al presunto autor, que huyó del establecimiento tras abrir fuego durante una discusión.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incidente comenzó con una discusión en el interior de la cafetería. En un momento dado, uno de los implicados sacó un arma de fuego y disparó contra otra persona.

El sospechoso huyó a pie

Después de efectuar los disparos, el presunto autor abandonó el local y emprendió la huida a pie. Los agentes consiguieron localizarlo poco después. Durante la intervención policial se produjeron disparos por parte de los efectivos, que finalmente lograron detener al sospechoso.

Tanto el detenido como la persona que sobrevivió al tiroteo fueron atendidos por los servicios médicos. Por ahora, las autoridades no han facilitado más detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre el motivo de la disputa.