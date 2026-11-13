Durante años, Gobiernos occidentales, organismos internacionales y grandes medios de comunicación se postraron ante los sermones apocalípticos de una adolescente convertida en oráculo moral. Ha llovido mucho desde que Greta Thunberg fundara Fridays for Future cuando tenía quince años, el movimiento que promovía vaciar las aulas cada viernes como forma de protesta contra el cambio climático. Ahora tiene 23 años y ha abandonado su activismo apocalíptico para fomentar el odio a Israel, la nueva causa de moda de la izquierda en todo el mundo.

Lejos ha quedado aquel teatral grito de "¿Cómo os atrevéis?" pronunciado ante la ONU en 2019. Ahora que la cruzada climática ha pasado un poco de moda, con Trump echando el freno en Estados Unidos y la Unión Europea intentando cambiar de rumbo ante la abrumadora realidad de su fracaso, Thunberg ha demostrado lo que cualquier observador imparcial del activismo izquierdista sabe: que la causa nunca es lo importante. Lo importante es siempre la agitación, la violencia, la revolución.

La demostración no podría ser más gráfica. Según ha revelado el diario The New York Post, Greta Thunberg estalló en carcajadas cuando fue informada por un documentalista que la estaba entrevistando de que Fridays for Future había convocado ese mismo día una manifestación en Berlín. La escena muestra la incredulidad de la activista al enterarse de que aún hay quien sigue al pie de la letra sus viejas consignas. "¿Todavía hacen eso? ¿De verdad?", acertó a decir entre risas descontroladas, evidenciando el absoluto desinterés que le despierta la organización que la catapultó a la fama global. La propia mesa frente a la que estaba sentada, con un pañuelo palestino a modo de mantel, deja claro que sus intereses actuales están muy lejos del clima.

Discurso contra Israel en la cumbre climática COP31

El cambio de causa de Greta Thunberg se ha visto claro durante su diatriba en la cumbre climática COP31 celebrada en la ciudad turca de Antalya. La agitadora sueca ha vinculado la extracción de hidrocarburos con los conflictos bélicos internacionales, acusando a los Gobiernos occidentales de promover lo que ha definido como "genocidio" y "ecocidio".

Acompañada por activistas propalestinos e indígenas, Thunberg ha centrado sus diatribas en el conflicto de Oriente Próximo. En su intervención, la sueca ha querido "amplificar el llamamiento colectivo a un embargo energético turco contra Israel para detener la transferencia de petróleo y energía desde su territorio hacia Israel, que alimenta directamente el genocidio de Palestina".

Thunberg no participaba en este carísimo sarao climático desde el celebrado en Glasgow en 2021, donde aseguró que nunca volvería a participar en ningún otro en el futuro porque lo único que hacen es "blablablabla". Se ve que cuando el foco revolucionario cambia de dirección, la utilidad práctica de estas conferencias se convierte en un asunto menor para la activista, que las ve en cambio como una plataforma útil para proseguir la única lucha que ahora le importa: acabar con el único Estado judío.