Golpe europeo a la flota fantasma rusa: interceptado un petrolero con bandera falsa

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha anunciado que la operación militar naval europea en el Mediterráneo, conocida como EUNAVFOR MED IRINI, abordó el pasado viernes un petrolero sospechoso de pertenecer a la denominada flota fantasma rusa. La actuación permitió confirmar que el buque, identificado como MV MIDAG, navegaba bajo una bandera falsa, según ha informado la responsable de la diplomacia comunitaria a través de sus redes sociales.

Kallas explicó que la intervención se llevó a cabo al amparo del artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que contempla las condiciones en las que un buque puede ser objeto de visita por parte de otro Estado. Tras el abordaje, las autoridades confirmaron que el petrolero no navegaba bajo una bandera válida, tal y como había señalado la alta representante en su mensaje.

EU forces from @EUNAVFOR_MED IRINI boarded a suspected Russian shadow fleet tanker in the Mediterranean on 13 November. The boarding, conducted under Article 110 of the UN Convention on the Law of the Sea, confirmed the MV MIDAG was sailing under a false flag. The EU will… pic.twitter.com/Emku8oRVNT — Kaja Kallas (@kajakallas) November 15, 2026

"El abordaje, llevado a cabo en virtud del artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, confirmó que el MV MIDAG navegaba bajo bandera falsa", señaló Kallas, que enmarcó esta actuación dentro de los esfuerzos europeos para combatir las actividades de la flota fantasma vinculada a Rusia.

La operación EUNAVFOR MED IRINI es la misión naval europea en el Mediterráneo en cuyo marco se produjo la intervención. En esta ocasión, su actuación se dirigió contra un petrolero que había levantado sospechas por su posible vinculación con la red de buques utilizada por Rusia. La confirmación de que navegaba bajo una bandera falsa constituye el principal resultado del abordaje anunciado por la responsable europea.

La UE mantiene la presión sobre la flota fantasma rusa

La alta representante de Exteriores aprovechó el anuncio para reiterar que Bruselas continuará actuando contra la flota fantasma rusa tanto en el ámbito marítimo como a través de medidas diplomáticas. "La UE seguirá desarticulando la flota fantasma de Rusia tanto en el mar como por vía diplomática", afirmó.

De esta manera, Kallas dejó claro que la estrategia comunitaria no se limitará a las actuaciones sobre los buques sospechosos, sino que también continuará mediante instrumentos políticos y económicos dirigidos contra las estructuras empresariales y financieras que facilitan su actividad.

La flota fantasma rusa se encuentra entre los objetivos de las medidas de presión impulsadas por la Unión Europea. En este contexto, el abordaje del MV MIDAG se suma a las actuaciones que Bruselas pretende desarrollar para dificultar las operaciones de estos petroleros y de las entidades que contribuyen a mantenerlas.

Nuevas sanciones europeas contra Rusia

El anuncio de Kallas coincide, además, con la reunión prevista para este lunes de los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la Unión Europea. Según adelantó la propia alta representante, los responsables de la diplomacia de los Veintisiete tienen previsto aprobar nuevas listas de sanciones contra Rusia.

Las medidas contempladas incluirán a bancos, compradores y empresas que, según la responsable europea, prestan apoyo a la flota fantasma rusa. El objetivo es ampliar la presión sobre los distintos actores que intervienen en su funcionamiento, extendiendo las restricciones más allá de los propios buques.

Kallas vinculó así la actuación naval del viernes con la respuesta diplomática que los países europeos prevén impulsar en la reunión ministerial. La intervención contra el MV MIDAG y la aprobación de nuevas listas de sanciones forman parte de una misma línea de actuación comunitaria frente a las actividades de la flota fantasma.

Con este nuevo anuncio, Bruselas reafirma su intención de combinar las operaciones marítimas con las restricciones económicas para combatir las redes que considera vinculadas a Rusia. Por el momento, el principal dato confirmado sobre el incidente es que el petrolero MV MIDAG navegaba bajo bandera falsa, después de ser abordado por la misión naval europea en el Mediterráneo.